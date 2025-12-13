Carnavals: un viaggio tra maschere, riti e libertà (Foto)

Fino al 22 marzo 2026, l’Hôtel Départemental des Expositions du Var di Draguignan ospita “Carnavals d’ici et d’ailleurs”, una nuova grande mostra invernale organizzata dal Dipartimento del Var e dedicata all’universo del carnevale nelle sue infinite declinazioni.



Un viaggio attraverso epoche, continenti e tradizioni per raccontare non solo la festa, ma il bisogno universale di libertà, danza, divertimento e trasgressione che il carnevale incarna da sempre.

Una celebrazione popolare che, come ricordava Goethe, è una festa che “il popolo dona a sé stesso”.



Bouffon (crédit _ Didier Gourbin - Musée de Chambéry)

Un percorso che attraversa epoche e continenti

La mostra riunisce oggetti etnografici, maschere, costumi, installazioni artistiche e documenti multimediali, offrendo una lettura ampia e sorprendente delle molte forme che il carnevale assume nel mondo.

Dalle sfilate europee alle tradizioni del Mediterraneo, fino agli spettacolari cortei sudamericani, il percorso mette in luce un rituale capace di rinnovarsi continuamente, mantenendo intatto il suo potere liberatorio.



Enseigne Arlequin (crédit _ ©Frédéric Legoy - Musée de l_Hospice Comtesse_Ville de Lille)

Il percorso espositivo

1° piano – Alle origini del carnevale

Il viaggio inizia con un ritorno alle radici: i riti pagani dell’inverno, le feste dell’orso nei Pirenei, le tradizioni legate all’Achoura e a Purim. Una prima sezione che svela la dimensione antichissima e universale delle mascherate invernali.

Un gioco interattivo ispirato al celebre dipinto di Brueghel immerge il pubblico nel Medioevo, mentre film etnografici e artistici arricchiscono lo sguardo su queste usanze millenarie.



2° piano – L’Europa e il Mediterraneo

Dai fasti di Venezia alle sfilate di Binche e Basilea, passando per il Languedoc e naturalmente per il Carnevale di Nizza, questa sezione racconta maschere, simboli e tradizioni che hanno plasmato l’immaginario europeo.

Momento centrale del percorso è l’installazione contemporanea Sarabande en temps de crise di Fred Penelle e Yannick Jacquet, una reinterpretazione digitale della danza macabra: poetica, ironica e inquieta, specchio dei timori del nostro tempo.



3° piano – La “tropicalizzazione” del carnevale

Dalle Antille al Brasile, il carnevale si fonde con ritmi, colori e memorie locali dando vita a feste esplosive: dalle celebrazioni di Oruro in Bolivia ai cortei del Carnevale di Rio.

Un mondo che oggi influenza anche l’Europa, contribuendo alla diffusione globale di un modello di festa sempre più spettacolare.



Il percorso si chiude con una domanda attuale: il carnevale è ancora una festa del popolo o è diventato soprattutto uno strumento di attrattività turistica? La risposta, suggerisce il Dipartimento del Var, va cercata direttamente tra le sale dell’esposizione.

Costume Papillon _Farfalle_ (crédit _ Association les masqués Vénitiens de France)

Informazioni utili

HDE Var – Hôtel Départemental des Expositions du Var

1, boulevard Maréchal Foch – 83300 Draguignan

Tel. 04 83 95 34 08



Apertura: tutti i giorni, 10.00 – 19.00

Chiusure: 25 dicembre 2025 e 1° gennaio 2026



Biglietteria online: hdevar.fr





