Le Vele Alassio New Year's Eve 2026

Dopo il grande successo dell'anno scorso, Le Vele Alassio apriranno martedì 30 dicembre e mercoledì 31 dicembre, in occasione del Capodanno,

per festeggiare insieme le ultime ore del 2025 e accogliere il 2026 nel migliore dei modi!



Per queste due aperture straordinarie, il super team de Le Vele ha organizzato per voi due eventi imperdibili:



Martedì 30 dicembre andrà in scena il party Mamacita, che scalderà il Club con danze sensuali e il suo mix esplosivo di Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban.



Promozioni della serata:

- Ticket d'ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda): € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Combo Ticket: € 40,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in

anticipo, ideale per chi desidera partecipare a entrambi gli eventi.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Mercoledì 31 dicembre festeggeremo insieme l'inizio del nuovo anno! In consolle troverete i DJs che vi hanno fatto ballare per tutta l'estate:

Judici e Tigani. La serata sarà inoltre arricchita da un affascinante spettacolo pirotecnico.



Promozioni della serata:

- Ticket d'ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda): € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Le Vele Alassio è attento al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



L'ingresso è consentito solo su prenotazione, con priorità riservata ai clienti con tavolo, per garantire la migliore esperienza possibile.



Let's begin 2026 with the magic of Le Vele Alassio! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Mamacita Bye Bye 2025 Edition Tuesday 30th

December 2025



Le Vele Alassio vi aspettano per l'ultimo appuntamento dell'anno con

Mamacita!!



Tuesday 30th December 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Bye Bye 2025 Edition





IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/tickets/le-vele-alassio-presents-mamacita-bye-bye-2025-edition-tuesday-30th-december-2025/211505/channel/le-vele







Le Vele Alassio New Year's Eve 2026 Wednesday 31st December 2025



Let's begin 2026 with the magic of Le Vele Alassio!



Wednesday 31st December 2025

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

NEW YEAR'S EVE 2026





LINE UP

Judici

Tigani



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/tickets/le-vele-alassio-new-years-eve-2026-wednesday-31st-december-2025/211510/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721