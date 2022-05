Brigitte Bardot e la Principesa Sissi al centro della mostra estiva di Saint Tropez

Da Saint-Tropez partì l'onda d'urto provocata nel 1956 da Brigitte Bardot in E Dio creò la donna che sconvolse la Francia, mentre tutta l'Europa cedette al fascino commovente dell'imperatrice Sissi, alias Romy Schneider.

In occasione della retrospettiva di Romy Schneider alla Cinémathèque française, la città di Saint-Tropez ha deciso di rendere omaggio a queste due icone femminili del cinema francese riunendole in una mostra nuova e originale. Inedita, perché è senza dubbio la prima volta che le due attrici vengono messe di valore nella stessa mostra a loro esclusivamente dedicata. Originale, perché Brigitte e Romy hanno in comune l'amore per Saint-Tropez, per gli animali e il loro attaccamento a un certo Alain Delon, come si ricorda nel 1968 a Saint-Tropez, durante le riprese di La piscine.

Basato su un'idea del giornalista e scrittore Henry-Jean Servat, uno dei massimi specialisti della fotografia e curatore dell'evento, la mostra offerta dalla città di Saint-Tropez racconterà i destini incrociati di queste due figure mitiche cinema dagli anni 50 agli anni 80. La scenografia immergerà il visitatore l'atmosfera dei "bellissimi anni di Brigitte e Romy", attraverso foto, poster, estratti di film, abiti e accessori per le riprese.

Dal 3 agosto al 18 settembre compreso la Salle Jean-Despas, di fronte a Place des Lices, è il luogo di “Brigitte e Romy, sotto il sole di Saint-Tropez"