Inaugurato il sentiero panoramico Balcons des Gorges de Daluis nell’entroterra nizzardo (Foto)

È stato inaugurato il sentiero escursionistico Balcons des Gorges de Daluis: un percorso di 26 km , da realizzare in due giorni, nei comuni di Guillaumes, Daluis e La Croix-sur-Roudoule, attraversando la Riserva Naturale Regionale.

I paesaggi di questo piccolo Colorado di Nizza sono spettacolari e insoliti, ideali da esplorare con la famiglia.

Per questo è stato necessario lavorare per migliorare e mettere in sicurezza il percorso con un intervento, curato dal Dipartimento delle Alpi marittime, durato tre anni.

Due strutture completano il sistema: una passerella sospesa lunga 65 m e una scala di collegamento di 62 metri tra il belvedere e il Pont de la Mariée.

L'utilizzo del nuovo sentiero e lo sviluppo di un'area di bivacco sotto il Col de Roua, consentono agli escursionisti di visitare le Gorges de Daluis in due giorni.

Le Gorges de Daluis sono immense pareti di più di 900 metri di lunghezza scolpite nello scisto rosso, che conferisce quel colore particolare. S’imbocca la strada panoramica che le attraversa per ammirare i migliori panorami delle gole, senza dimenticare una sosta al Pont de la Mariée: a 80 metri di altezza, è il punto più vertiginoso delle Gorges.

La leggenda del Pont de la Mariée

A strapiombo su un precipizio di 80 metri, il Pont de la Mariée è una vera e propria opera d’arte che permetteva all’epoca di raggiungere Guillaumes da Nizza in tram.

Ma è funestato da una storia drammatica. Che cosa è successo il 30 luglio 1927?

Una giovane coppia in viaggio di nozze nel paesino decise di visitare le gole verso le 21. La limousine con cui erano arrivati a Guillaumes partì dunque in direzione delle gole, fermandosi al ponte.

La giovane sposa, ingannata dall’oscurità, come disse il marito, si lanciò dal ponte. Ma cadde da sola, e il dubbio rimane…

Dopo questa tragedia il ponte del tram fu ribattezzato “Pont de la Mariée”.