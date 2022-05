“Aire de la Via Julia Augusta” è la rinnovata area di servizio dell'autostrada francese che tutti conoscevamo come 'La Scoperta'

Dopo 6 mesi di lavori di rinnovo e ammodernamento, l'area di servizio 'La Scoperta', situata sull'autostrada A8 - all'ingresso della Francia - nel comune di La Turbie, ha ripreso nuova vita venerdì 20 maggio con inaugurazione di Blaise Rapior, amministratore delegato di Escota, direttore Vice Generale delle Autostrade VINCI; Laurent de Séré, CEO di Certas Energy Francia ; Yves Juhel, Sindaco di Mentone, Presidente della Comunità della Costa Azzurra; Jean-Jacques Raffaele, Sindaco di La Turbie, Vicepresidente della Comunità della Riviera Francese; Antide Viand, amministratore dei monumenti nazionali.

Il rinnovo di l'offerta di servizi di quest'area è stata anche un'opportunità per rafforzare le sue radici locali dandogli un nuovo nome, che riflette la storia della regione: “Aire de la Via Julia Augusta”.

Questo rinnovamento fa parte di un approccio globale alla modernizzazione delle aree di sosta delle autostrade VINCI: 11 di 23 aree di sosta nella rete Escota saranno rinnovate tra il 2022 e il 2023.

Ammodernamento dell'area: soddisfare al meglio le aspettative dei passeggeri aumentando l'offerta e qualità del servizio. Pur essendo di modeste dimensioni, quest'area ora offre ai propri clienti l'intera gamma di servizi necessari per le pause comodo e divertente in autostrada. L'area ristorazione interna è stata ampliata da 20 a 40 posti e 80 posti gli esterni sono stati realizzati sulla terrazza. Per una pausa gourmet, i clienti ora ne beneficiano un buffet del marchio Colombus Café che copre voglie che vanno dalla colazione allo spuntino varietà per pranzo o cena. Il marchio Columbus offre bevande calde premium con un servizio di qualità fornito dai baristi, ampia scelta di panini, pasticceria fatta in casa in una calda atmosfera. Durante il periodo estivo, caratterizzato da un afflusso maggiore importante, l'area ospiterà anche - in una location all'aperto - un Food-truck che andrà a rafforzare l'offerta di ristorazione.