Come arredare un soggiorno minimal

Rinnovare l’arredamento del soggiorno è un’esigenza oggi molto sentita. La cosa non deve sorprendere dato che parliamo di un ambiente della casa che, negli ultimi anni, ha cambiato radicalmente pelle. Da luogo deputato esclusivamente alla convivialità, è diventato uno spazio dedicato anche allo studio e al lavoro.

Trattandosi poi, nella maggior parte dei casi, della prima zona della casa a essere vista dagli ospiti, è naturale voler rendere questo spazio meraviglioso. Le strade da seguire sono diverse e, tra le più apprezzate, rientra il focus sullo stile minimal. Non plus ultra dell’eleganza nonché soluzione per risparmiare, richiede l’attenzione a diversi dettagli. Scopriamo quali nelle prossime righe.

I colori giusti

Quali sono i colori ideali per un salotto arredato in stile minimal? Indubbiamente quelli neutri. Spazio quindi a ai classici bianco e nero. Da non dimenticare è anche il fascino del grigio in tutti i suoi toni.

Quali mobili scegliere?

Quali sono i mobili da scegliere in un salotto minimal? Premettendo il fatto che, come dice il nome stesso dello stile, è il caso di ridurre al minimo il loro numero, ricordiamo l’importanza di dare spazio a elementi caratterizzati da strutture essenziali.

Le sedie dovranno quindi essere, se possibile, con i braccioli e le gambe sottili. Il divano, vero e proprio re dell’ambiente living, contraddistinto da uno spessore contenuto (peculiarità che ha anche il vantaggio di prestarsi benissimo alle situazioni in cui lo spazio del living è contenuto).

In un salotto minimal non devono mancare complementi come i tavolini da caffè, utili a livello pratico e perfetti per quanto riguarda l’essenzialità. Tra store fisici ed e-commerce come Worldcasa.it, dove è possibile trovare fantastici tavolini in vetro dall’estetica super minimal, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Superfici? Lisce e continue!

Quando si parla di consigli per arredare al meglio un salotto minimal, un doveroso cenno va dedicato alle superfici. Queste ultime dovrebbero essere lisce e continue. In questo modo, si dà spazio a quella pulizia estetica fondamentale nel momento in cui si ha a che fare con lo stile a cui sono dedicate queste righe.

Focus sui materiali

Fino ad ora non abbiamo ancora parlato dei materiali, dettaglio nodale per l’estetica del salotto minimal. Quali sono i must? Senza dubbio il metallo nei suoi colori più scuri. Anche il legno ha il suo perché. Quello che conta, però, è che sia trattato in modo da mettere in secondo piano qualsiasi imperfezione. Da non dimenticare è ovviamente il già citato vetro.

Una parentesi importante va dedicata ai materiali compositi. Questi ultimi, oltre ad essere quasi sempre super sostenibili, hanno il vantaggio di dare spazio a una resa estetica a dir poco affascinante.

Open space salotto - cucina con mood minimal: si può?

Sono sempre di più le persone che scelgono di orientarsi verso l’open space salotto - cucina. Si tratta di una soluzione oggettivamente molto comoda, perfetta per le case piccole. Ovviamente ha il suo perché anche dal punto di vista estetico.

In questi frangenti, la prima cosa da considerare è la divisione tra i due spazi. Un’opzione che ha sempre il suo perché è quella della porta in vetro, materiale che, come ricordato più volte nel corso di questo articolo, va tantissimo quando si parla di ambienti minimal. Per personalizzarla, una buona idea prevede il fatto di scegliere una porta caratterizzata da una cornice in metallo nero.

Entrando nel vivo delle peculiarità della cucina, rammentiamo che, tra gli aspetti da tenere in considerazione per armonizzarla con il salotto minimal, rientra senza dubbio il focus sugli elettrodomestici incassati. Inoltre, è bene puntare sui pensili e sugli sportellini privi di maniglie.

Per quanto riguarda i colori, vige anche in questo caso l’attenzione alle tinte neutre. In tutta la stanza, dovrebbero essere in primo piano non più di 2/3 cromie.