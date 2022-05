L’Opéra di Nizza sta per svelare il cartellone 2022 – 2023

Mancano pochi giorni: giovedì 2 giugno 2022 a mezzogiorno , mentre dalla Collina del Castello verrà sparato il consueto colpo di cannone, l ’Opéra Nice Côte d'Azur “svelerà” il cartellone della stagione 2022 – 2023.

Vi saranno delle novità

La formula di abbonamento è stata semplificata e diviene “à la carte”, con una riduzione del -20% a partire dal 4° spettacolo.

Sarà inoltre semplificato il servizio di prenotazione con l’opzione prioritaria per 2 settimane che consentirà l'accesso ai posti migliori.

Lifting per il sito di vendita online che è stato rinnovato con la possibilità di scegliere i posti anche nella modalità “da remoto”.

La flessibilità sarà privilegiata: si potranno “mescolare le serie”: scegliere un posto nella serie 1 e un altro nella serie 3 per lo stesso spettacolo o per spettacoli diversi.

Sarà possibile invitare un amico, un collega o un membro della famiglia per un'occasione speciale: l’ingresso aggiuntivo sarà scontato del 20%.

Come iscriversi?

Da giovedì 2 giugno dalle ore 12:00:

Sul sito www.opera-nice.org : il sito di vendita online permetterà di scegliere i posti direttamente sulla mappa.