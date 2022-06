La Promenade sfratta gli Champs Élysées: nel 2024 arriverà a Nizza la tappa finale del Tour de France?

Il primo giornale a pubblicare l’indiscrezione è stata la Gazzetta dello Sport e la notizia ha avuto l’effetto di una bomba in Costa Azzurra dove è giunta, almeno per i più, inattesa.

Nel 2024 la Francia ospiterà i giochi olimpici a Parigi: l’inaugurazione ufficiale è prevista per il 26 luglio 2022, appena cinque giorni dopo la tappa finale del Tour de France.

Il Tour de France è nel top list delle manifestazioni sportive: solo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio lo sovrastano e l’organizzazione che vi ruota intorno é complessa e notevole sotto il profilo numerico e tecnico.

Di qui l’ipotesi, lanciata dalla stampa italiana, che la Promenade des Anglais potrebbe sfrattare, almeno per una volta gli Champs Élysées e che l’arrivo della Grande Boucle 2024 potrebbe tingersi con l’azzurro del Mediterraneo.

Sempre nel 2024 il Tour dovrebbe prendere il via da Firenze con una tappa che porterà i corridori dalle rive dell’Arno a Rimini.

Gli organizzatori della corsa, come è logico, hanno opposto un fermo “no comment” alla notizia, ma a Nizza l’indiscrezione è stata presa bene e gli ambienti amministrativi e sportivi cittadini hanno immediatamente reagito nella direzione che era logico aspettarsi.

A sera, pur in mezzo ai mille impegni per una campagna elettorale che si è infiammata nelle ultime ore, il Sindaco di Nizza Christian Estrosi ha reagito con una dichiarazione, che dice e non dice, ripresa da Nice Matin: “Ad oggi, non confermiamo nulla. Tuttavia, se il Tour de France dovesse cercare una città ospitante per l'arrivo, siamo ovviamente pronti a lavorare sull'organizzazione con ASO, partner storico della città di Nizza”.

Non c’è che attendere!