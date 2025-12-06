Monaco accoglie la presentazione ufficiale del percorso de La Vuelta 26

Mercoledì 17 dicembre 2025, a partire dalle ore 18:00, il Monte-Carlo Sporting Club ospiterà la presentazione ufficiale del percorso della Vuelta 26, un evento di grande rilevanza internazionale che, eccezionalmente, si svolge fuori dalla tradizionale sede di Madrid.

Monaco avrà l’onore di accogliere il via della Vuelta 2026 il 22 agosto, con una cronometro individuale di 9,6 chilometri interamente tracciata nelle suggestive vie del Principato. Il giorno seguente, domenica 23 agosto, la seconda tappa prenderà il via dalla Place du Palais Princier, con i corridori diretti verso la Francia.

La serata di presentazione sarà realizzata sotto forma di show televisivo prodotto dalla RTVE e trasmesso a livello internazionale in 160 paesi. Gli spettatori francofoni potranno seguire l’evento su Eurosport.

Il percorso completo della Vuelta 26 sarà svelato alla presenza di S.A.S. il Principe Alberto II e di Javier Guillén, Direttore Generale della Vuelta. La conduzione della serata sarà affidata a Marc Chavet, voce nota nel mondo del ciclismo, con un format bilingue in francese e spagnolo. L’evento durerà circa 1 ora e 20 minuti, arricchito da momenti artistici e musicali.

Va ricordato che, dopo aver lanciato il Giro d’Italia nel 1966 e ospitato la partenza del Tour de France nel 2009, Monaco diventerà la prossima estate l’unica città al mondo ad aver dato il via ai tre Grandi Tour.

Gli appassionati di sport e ciclismo hanno ancora la possibilità di ottenere un invito per partecipare alla presentazione ufficiale della Vuelta 26 il 17 dicembre 2025, a partire dalle 18:00, al Monte-Carlo Sporting Club.