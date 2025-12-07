 / Eventi

La Turbie si Mobilita per lo Sport e la Solidarietà: Téléthon e Trail

Il 6 e il 14 dicembre, il comune alle porte di Monaco propone eventi per sostenere la ricerca scientifica e vivere la natura in movimento.

La cittadina di La Turbie si prepara a un mese ricco di iniziative dedicate allo sport e alla solidarietà e alla comunità locale.

Dalle 10:00 alle 15:00, Place Neuve ospiterà una grande giornata di animazioni organizzata dal CCAS di La Turbie a favore del Téléthon, sostenendo la ricerca per le malattie genetiche rare. L’evento, ad accesso libero, prevede numerose attività per grandi e piccini, offrendo l’opportunità di contribuire alla ricerca scientifica e condividere momenti conviviali in famiglia.

Trail de La Turbie – Domenica 14 dicembre 2025
Il Trail de La Turbie torna confermandosi tra i grandi appuntamenti sportivi di fine anno. Organizzato nel cuore dei paesaggi emblematici del haut-pays azuréen, propone tre percorsi: 10 km, 20 km e 30 km, adatti a tutti i livelli. 

Gli appassionati potranno correre immersi nella natura e godere di viste spettacolari sul Mediterraneo. La quota di iscrizione varia tra 20 e 35 euro

“La partecipazione di tutti è fondamentale – sottolinea l’Amministrazione Comunale – sia per sostenere la ricerca scientifica, sia per vivere insieme esperienze sportive e momenti di convivialità. La Turbie dimostra ancora una volta il suo impegno verso la comunità e la solidarietà. 

Partecipa anche tu e condividi con noi due giornate indimenticabili a La Turbie!” 

Per informazioni e iscrizioni: https://riviera-trail-challenge.com/ 


 

