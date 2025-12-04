Navicap Challenge – Trophée Elena Sivoldaeva 2025: il successo dei giovani monégaschi

Partecipanti e equipaggi durante la terza edizione del Navicap Challenge – Trophée Elena Sivoldaeva 2025, organizzata dal Yacht Club de Monaco (Y.C.M.) in collaborazione con FxPro e North Sails.

Si è chiusa con un brillante successo la terza edizione del Navicap Challenge – Trophée Elena Sivoldaeva 2025, manifestazione organizzata dal Yacht Club de Monaco (Y.C.M.) in collaborazione con FxPro e North Sails. La regata ha visto la partecipazione record di 65 equipaggi provenienti da otto nazioni, confermandosi un appuntamento di riferimento nel calendario della vela inclusiva.

Il giovane duo monégasco formato da Victor Holst e Paul Papillon ha dominato la competizione, conquistando due vittorie su quattro manches e mantenendo costantemente la leadership. Alle loro spalle, un altro equipaggio del Y.C.M., Arthur Piekarec e Cédrick Calabuig Evan, completa un inedito doppio monégasco. Sul terzo gradino del podio si posiziona la coppia francese tutta al femminile Martine Guyon e Anne Marteau, protagoniste di un duello serrato con i Monégaschi.

“Su questi tre giorni abbiamo visto equipaggi capaci di adattarsi, ascoltarsi e costruire il proprio ritmo manche dopo manche”, ha dichiarato Bernard d’Alessandri, Direttore Generale e Segretario Generale del Y.C.M. “Questo è esattamente ciò che vogliamo promuovere: una vela tecnica, dove la performance si misura tanto nella competenza quanto nella solidarietà.”

Fin dalla prima giornata, la flotta degli Hansa 303 ha imposto un ritmo serrato. Il Round Robin ha favorito confronti diretti tra tutti i gruppi, evidenziando i duo più preparati, come Gauthier Bril, campione del mondo di Hansa 303, in coppia con Camille Massonnaud. La regata rappresenta un banco di prova ideale per le future competizioni, incluso il Campionato Mondiale di vela inclusiva in programma a Oman.

Gli Hansa 303 messi a disposizione dal Y.C.M., grazie al sostegno di Elena Sivoldaeva, permettono una navigazione in doppio con equipaggi a composizione libera: due velisti normodotati, due con disabilità o una coppia mista. Questa filosofia pone al centro della competizione la coordinazione e l’intelligenza nella manovra. La presenza dei giovani della Sezione Sportiva del Y.C.M., tra cui Nicolas Rostagni, Gabriel Lanteri Gaglio, Gory Floyd, Arthur Piekarec, Victor Holst, Armand Chevalier e Paul Papillon, testimonia l’impegno del Club nella formazione e nella trasmissione delle competenze.

La cerimonia di premiazione ha sottolineato l’impegno degli equipaggi, dei volontari e dello staff tecnico. La terza edizione conferma il ruolo centrale del Navicap Challenge – Trophée Elena Sivoldaeva nel panorama velico monegasco e nella promozione della vela inclusiva.

Prossimo appuntamento per il Y.C.M.: il secondo atto delle Monaco Sportsboat Winter Series, serie di regate invernali che si concluderà ogni anno con la Primo Cup – Trophée UBS (5-8 marzo 2026). La flotta dei J/70 tornerà in acqua dal 4 al 7 dicembre 2025 per l’Atto II, con un campionato che promette grande equilibrio e competizione. Al momento, la classifica provvisoria è guidata da Giangiacomo Serena di Lapigio (G-Spot), anch’egli del Y.C.M.



Galleria fotografica di Yacht Club de Monaco: https://yachtclubdemonaco.smugmug.com/Navicap/2025