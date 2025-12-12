 / Sport

Cyclo-Cross di La Turbie: una giornata di sport in natura alla Carrière de la Somat

Domenica 14 dicembre 2025, appassionati di ciclismo si ritrovano per affrontare un percorso impegnativo in uno scenario naturale spettacolare.

La Carrière de la Somat a La Turbie ospita domenica 14 dicembre 2025 il Cyclo-Cross di La Turbie, evento organizzato dall’ASCT Cyclisme che promette di radunare appassionati, giovani sportivi e famiglie per una giornata all’insegna dello sport e della convivialità, possibilità di noleggiare biciclette su prenotazione.

Il percorso, tecnico e impegnativo, si snoderà tra gli scenari naturali della Carrière de la Somat, offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di mettersi alla prova in un ambiente spettacolare e suggestivo.

Le quote di partecipazione sono di 8–12 € per gli adulti e 6 € per i bambini, con accesso aperto a tutti gli interessati. Inoltre, alcune biciclette saranno disponibili su prenotazione, contattando il numero 06 25 43 05 49, permettendo anche a chi non possiede il proprio mezzo di prendere parte alla competizione.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per promuovere la pratica del ciclismo giovanile e amatoriale, stimolando la passione per lo sport e la scoperta del territorio in un contesto sicuro e organizzato. 

La Carrière de la Somat si trova sulle colline di La Turbie, in una zona nota per le panoramiche viste sul Principato di Monaco e sulla Costa Azzurra!

Redazione

