Cyclo-Cross di La Turbie: una giornata di sport in natura alla Carrière de la Somat

La Carrière de la Somat a La Turbie ospita domenica 14 dicembre 2025 il Cyclo-Cross di La Turbie, evento organizzato dall’ASCT Cyclisme che promette di radunare appassionati, giovani sportivi e famiglie per una giornata all’insegna dello sport e della convivialità, possibilità di noleggiare biciclette su prenotazione.

Il percorso, tecnico e impegnativo, si snoderà tra gli scenari naturali della Carrière de la Somat, offrendo a tutti i partecipanti la possibilità di mettersi alla prova in un ambiente spettacolare e suggestivo.

Le quote di partecipazione sono di 8–12 € per gli adulti e 6 € per i bambini, con accesso aperto a tutti gli interessati. Inoltre, alcune biciclette saranno disponibili su prenotazione, contattando il numero 06 25 43 05 49, permettendo anche a chi non possiede il proprio mezzo di prendere parte alla competizione.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per promuovere la pratica del ciclismo giovanile e amatoriale, stimolando la passione per lo sport e la scoperta del territorio in un contesto sicuro e organizzato.

La Carrière de la Somat si trova sulle colline di La Turbie, in una zona nota per le panoramiche viste sul Principato di Monaco e sulla Costa Azzurra!