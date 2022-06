Denti fissi in tre ore? Da Easy Implantology a Ventimiglia è possibile!

La mancanza di alcuni denti oltre a comportare problematiche per la funzionalità del cavo orale, causa nelle persone interessate un comprensibile disagio, sia dal punto di vista estetico che relazionale. Una delle domande più frequenti che questi pazienti si pongono è la tempistica di un impianto dentale.

L’implantologia a carico immediato è una soluzione che ridona il sorriso e consente di gustare un buon pasto in brevissimo tempo e soprattutto di riacquistare fiducia in se stessi.

Non serve recarsi all'estero per riottenere un bel sorriso a prezzi contenuti, presso il Centro di Implantologia Easy Implantology a Ventimiglia è possibile tornare a sorridere dopo tre ore. L'implantologia a carico immediato è una tecnica rivoluzionaria che permette una riabilitazione immediata, senza particolari controindicazioni anche nei casi in cui la quantità dell'osso non sia sufficiente. Questo processo mira ad ottenere denti fissi in un lasso di tempo breve, per consentire al paziente di ritornare velocemente alla vita normale.

Il Centro di Implantologia, diretto dal dottor Mario Carella, è una clinica odontoiatrica di nuova generazione, dove lavorano dentisti esperti, che si occupano di tutti i problemi dentali: dalla detartrasi all'implantologia.

Lo staff si avvale di tecnologie all'avanguardia, come scanner 3D e impronte digitali delle arcate, un sistema poco invasivo, che non crea alcun fastidio al paziente. Grazie a software innovativi, l’operazione è precedentemente pianificata in ogni sua fase ed il processo chirurgico è in grado di riabilitare dal mattino al pomeriggio le arcate superiore e inferiore.

Inoltre, i chirurghi del Centro di Implantologia riescono a impiantare i denti dove spesso in altri studi si sostiene che non sia possibile farlo, perché c'è poco osso. Anche con poco osso ci sono delle tecniche per cui si riescono a mettere gli impianti. Dopo due mesi e mezzo, una volta che gengive e osso saranno guariti, sarà possibile posizionare l'impianto definitivo dopo un'accurata prova estetica.

