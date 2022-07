Attenzione ai pollini! Il bollettino settimanale delle allergie

Qual é il rischio che corre questa settimana chi soffre di allergie? Il bollettino emesso dal Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) che si basa sui siti di rilevazione, sulle segnalazioni dei medici sentinella e sulle previsioni meteo fornisce un’indispensabile informazione.

Questo il testo del bollettino settimanale

Mentre iniziano le vacanze estive, i pollini delle graminacee non se ne sono ancora andati e non hanno detto l'ultima parola con un rischio di allergia variabile a seconda dei Dipartimenti tra basso e medio. Le concentrazioni di polline di graminacee saranno ancora elevate nelle belle giornate estive, soleggiate e ventose e chi soffre di allergie dovrebbe continuare i trattamenti e limitare la propria esposizione.

Quanti sono allergici all'artemisia e al polline di ambrosia devono prepararsi a settimane complicate.

Ad oggi, e date le condizioni meteorologiche prevalenti dall'inizio dell'anno, il modello di previsione RNSA indica la data del 10 agosto come primo giorno in cui la concentrazione nell'aria di polline di ambrosia sulle foglie di artemisia dovrebbe essere sufficiente a causare un rischio di allergia nella regione di Lione nelle persone più sensibili. Queste date possono essere anticipate di 3 o 4 giorni a sud di Lione (media valle del Rodano) e di 2 o 3 giorni a nord di Lione. Il picco principale si verificherà una ventina di giorni dopo.

Il rischio di allergia non supererà il livello basso per gli altri pollini presenti nell'aria del paese, ovvero quelli di ortica (della famiglia delle orticacee), piantaggine, acetosa e castagno.



Ecco alcuni consigli pratici per proteggersi dal polline forniti dal sito internet del Réseau national de Surveillance Aérobiologique: lavare i capelli la sera, ventilare almeno 10 minuti al giorno prima dell'alba e dopo il tramonto, evitare di asciugare i vestiti all'esterno, tenere chiusi i finestrini delle auto.





Questa la sintesi del bollettino settimanale emesso dal Réseau national de surveillance aérobiologique per le Alpes-Maritimes:

Graminacee, rischio basso

Parietaria, rischio basso