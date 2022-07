“Al di là del reale”, domani sera esordio del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes

Prima serata del Festival International d’Art Pyrotechnique di Cannes: domani sera, giovedì 14 luglio , alle ore 22 saranno dei “fuochi francesi” a colorare la Baia.

Sarà la volta di Aquarêve a colorare il cielo con uno spettacolo dal titolo: Au delà du réel.

Aquarêve nasce nel 1991, sotto l'impulso di Dominique Infanti e di un gruppo appassionato di pirotecnica, spettacoli dal vivo ed acquatici.

L'azienda genera una vera e propria esperienza immersiva unendo arte e tecnica. L'innovazione tecnologica è messa al servizio dell'immaginazione e riunisce molte discipline come l'arte pirotecnica, il laser, le fiamme, l'acqua, la luce e il suono.

Per risvegliare i sensi dello spettatore e suscitare la sua emozione, gli artisti progettano opere originali che trasportano il pubblico in un universo fantastico in cui sogno e realtà si fondono.

Aquarêve produce spettacoli in Francia e all'estero. Tra le sue ultime creazioni: “Les Feux de Laeken” a Bruxelles, il Festival pirotecnico di Tultepec in Messico e il Festival pirotecnico di Tarragona in Spagna.

Tema: Au-dela du réel

La musica, componente essenziale dello spettacolo, guida le sequenze pirotecniche, a volte selvagge e fragorose o morbide e poetiche. La performance, punto di incontro tra arte e tecnologia, tra performance dal vivo e spettacolo multimediale, illuminerà la Croisette con migliaia di comete e fasci di luce.

Il mare diventerà per un attimo scenario di sontuosi giochi di luci e colori dove tutto è effimero. Attraverso questo spettacolo, Aquarêve invita gli spettatori a interrogarsi sui fondamenti della vita sulla terra, sull'ambiente e sullo stile di vita attuale.

Musiche :

Ouverture - Daft Punk

The 2nd Law: Unsustainable - Muse

The Diva Dance (feat. Inva Mula) - Eric Serra

Avatar (The Theme) -The Piano Guys

Star Wars: The Rise of Skywalker (Main Trailer Theme) - Baltic House Orchestra

Cantina Band - John Williams & London Symphony Orchestra

Brothers in Arms - Junkie XL

Oblivion (feat. Susanne Sundfør) - M83

Derezzed - Daft Punk