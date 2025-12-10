Beefbar New York tra i ristoranti più belli al mondo: il locale selezionato ai Prix Versailles 2025

Beefbar New York conquista un nuovo e prestigioso riconoscimento internazionale. Il ristorante è stato infatti selezionato tra i 16 finalisti della categoria World’s Most Beautiful Restaurants dei Prix Versailles 2025, premio mondiale che celebra l’eccellenza nell’architettura, nel design e nella creatività applicata agli spazi commerciali. Una nomination che conferma la capacità del brand di distinguersi non solo per la qualità della cucina, ma anche per la cura estetica dell’ambiente.

Progettato dallo studio monegasco Humbert & Poyet, Beefbar New York si contraddistingue per un’eleganza ispirata all’Art Déco. Il design combina materiali preziosi e linee armoniose: il marmo, protagonista degli spazi, dialoga con sedute in velluto e con ampie arcate vetrate che donano luminosità e profondità al locale. Questa identità stilistica, al tempo stesso sofisticata e accogliente, crea un’atmosfera in cui l’esperienza gastronomica è amplificata dalla bellezza dell’ambiente circostante.

La candidatura ai Prix Versailles celebra anche la filosofia del marchio, che punta a offrire un’esperienza culinaria completa. Beefbar propone infatti un menu che unisce tagli di carne d’eccellenza, una selezione creativa di street food e opzioni vegetariane curate nei dettagli. Una proposta pensata per soddisfare palati diversi, all’interno di uno spazio in cui estetica, comfort e qualità convivono armoniosamente.

Il riconoscimento rappresenta inoltre un tributo al lavoro delle squadre Beefbar, impegnate quotidianamente nel garantire standard elevati sia in cucina che nel servizio, e alla fedeltà di una clientela che ha contribuito al successo del locale nella scena newyorkese.

Con questa selezione, Beefbar New York si conferma un punto di riferimento internazionale per chi cerca un’esperienza che unisce alta gastronomia, atmosfera ricercata e design d’autore.



https://www.riccardogiraudi.com/