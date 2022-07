Risparmio idrico: scopri come attuarlo con i suggerimenti di AcquaPro

La carenza d’acqua, più degli altri anni, si fa sentire e le piante cominciano a chiedere aiuto! Oltre a prendere coscienza dei cambiamenti in atto, la cosa migliore che possiamo fare è agire attivamente attrezzandoci per evitare gli sprechi di questa risorsa di vitale importanza.

Ma tu cosa puoi fare?

Recupera l’acqua piovana.

Esistono molti tipi di serbatoi per l’accumulo dell’acqua piovana, da interro e da esterno, tra cui alcuni modelli ad anfora che, oltre ad essere utili, arredano il giardino.

Adotta sistemi di irrigazione efficienti.

Un impianto di irrigazione ben progettato è di grande aiuto nella gestione idrica di un giardino: fa risparmiare molto tempo, molta acqua e garantisce il giusto apporto idrico alle piante anche quando ci dimentichiamo o non possiamo occuparci di loro.

Esistono inoltre delle centraline smart che, grazie a sensori o all’analisi dei dati trasmessi dalle stazioni meteorologiche, riescono a variare autonomamente l’apporto d’acqua.

Grazie a questi sistemi puoi ottimizzare i consumi ed evitare alcuni problemi derivanti da innaffiature eccessive: le piante ti ringrazieranno!

Prova sistemi di irrigazione alternativi.

Esistono dei sistemi di irrigazione utilizzati già in antichità come i vasi in terracotta da interrare, riempire d’acqua e coprire con il loro tappo. In questo modo l’acqua al loro interno viene rilasciata lentamente garantendo l’umidità direttamente all’apparato radicale delle piante. Questo sistema, unito alla pacciamatura, consente di minimizzare il consumo d’acqua e ti fa risparmiare molto tempo.

Utilizza l’ombra e la pacciamatura.

Puoi limitare il consumo d’acqua anche utilizzando dei sistemi indiretti: l’ombra è uno di questi perché aiuta le piante a resistere durante i periodi di caldo eccessivo. Pergole, vele e ombrelloni possono proteggere le più delicate, soprattutto se coltivate in vaso.

Le reti ombreggianti invece vengono in aiuto del tuo orto evitando le bruciature di foglie e frutti, limitando le situazioni di stress.

La pacciamatura è un altro metodo per irrigare meno: eviterai così la dispersione dell’umidità del terreno e la crescita di piante infestanti! Puoi utilizzare erba secca, paglia, corteccia o tessuti naturali disponibili in rotoli da tagliare in base alla disposizione delle piante.