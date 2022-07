Casinò online: come pagare in sicurezza

Con il proliferare dei migliori bonus scommesse offerti da siti di scommesse e casinò online, i giocatori sono invitati a giocare sempre su più piattaforme online differenti.

Molte di queste piattaforme sono sicure, ma altre possono mettere a rischio i vostri soldi.

Ci sono molti modi per pagare i vostri giochi di casinò preferiti. Uno dei più popolari è PayPal, che consente di trasferire in modo sicuro il denaro da e verso il proprio conto bancario.

Potete anche utilizzare carte di credito o portafogli elettronici come Skrill e Neteller per effettuare depositi in molti casinò online.

Alcuni casinò consentono persino di utilizzare criptovalute come il Bitcoin!

Per prima cosa, dovete scegliere il casinò virtuale giusto per voi

• Scegliere un casinò con licenza.

• Scegliete un casinò che abbia una buona reputazione (e controllate le recensioni).

• Scegliete un casinò che abbia un'ampia selezione di giochi. Cercatene uno con i tipi di gioco che vi piacciono, compresi i tavoli con croupier dal vivo, se siete interessati a provarli.

• Scegliete un casinò che abbia buoni bonus e promozioni, soprattutto quando arriva il momento del primo deposito!

• Infine, verificate se il sito offre un'assistenza clienti in più lingue: questo facilita le cose a chi non conosce bene l'inglese.

Uno dei metodi più diffusi per effettuare e ricevere pagamenti online è PayPal.

Questo servizio di pagamento basato sul web consente di effettuare acquisti da molti negozi e servizi online diversi, nonché di pagare persone che hanno venduto prodotti o servizi utilizzando la piattaforma di PayPal.

PayPal dispone di numerose misure di sicurezza per proteggere la vostra identità e il vostro denaro.

Ogni volta che utilizzate il servizio, esso cripta automaticamente tutte le vostre informazioni personali in modo che nessuno, a parte voi, possa vederle, compresi i criminali che potrebbero tentare di rubare i vostri dati mentre utilizzate il Wi-Fi pubblico.

Inoltre, protegge dalle frodi verificando ogni transazione attraverso un sistema chiamato Verified by Visa o MasterCard Secure Code (a seconda del marchio di carta di credito utilizzato).

Pagare in Bitcoin

Pagare i casinò online con bitcoin è uno dei modi più sicuri per giocare d'azzardo online.

In quanto criptovaluta, il bitcoin presenta una serie di vantaggi rispetto ai metodi di pagamento tradizionali.

Ad esempio, è possibile effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro senza condividere alcuna informazione personale con il casinò.

Questo rende difficile per gli hacker accedere al vostro conto e rubare il vostro denaro.

È stato inoltre dimostrato che il Bitcoin è un modo efficace per evitare che i truffatori rubino il denaro dal vostro conto bancario.

Poiché non ci sono intermediari coinvolti in questa transazione, non c'è bisogno di preoccuparsi del furto d'identità o della frode con carta di credito.

Pagare con una carta virtuale

Se state cercando di pagare in modo sicuro, sia in un casinò online che in qualsiasi altro sito, siete nel posto giusto.

Le carte di credito virtuali usa e getta sono un ottimo modo per pagare senza fornire le proprie informazioni finanziarie reali.

Sono anonime e sicure, e vi danno una maggiore tranquillità quando fate acquisti online.

Che cos'è una carta di credito virtuale usa e getta? È un numero di carta temporaneo che viene emesso dalla nostra società partner (un processore di carte di credito affidabile) e che scade dopo poche ore o giorni.

Potete usarla come qualsiasi altra carta di credito e, poiché è solo temporanea, non c'è modo per nessun altro di accedere alle vostre informazioni personali o ai numeri di conto corrente.