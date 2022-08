Dopo 8 settimane di lavoro, il minigolf del Principato di Monaco ha riaperto al pubblico. L'intera superficie del terreno attorno ai campi da gioco in terra battuta è stata sostituita da un rivestimento ecologico, riciclabile, permeabile e naturale - una novità a Monaco: Urbalith®.

È costituito da una miscela a freddo di aggregati e un legante organo-minerale, che contrasta efficacemente isole di calore urbane. Un altro vantaggio è che Urbalith® è sicuro per l'uomo e l'ambiente perché non lo è non contiene Composti Organici Volatili (VOC).

Durante il mese di agosto il minigolf è aperto tutti i giorni:

Dalle 14:00 alle 19:00 su prenotazione telefonica al +377 99 99 19 29 o su “La Boîte Giochi” https://www.laboitedejeux.net/minigolf

Promemoria: per consentire a tutti i giocatori di sfruttare al meglio lo spazio, ogni partita è limitata a 6 massimo giocatori e partenza ogni 15 minuti. In caso di forti piogge o vento forte, il sito potrebbe essere chiuso.

Inoltre, sono state apportate diverse modifiche agli orari di apertura del Cabanon des Jeux, per il Agosto :

Dal 16 al 21 agosto: aperto dalle 11:00 alle 18:00

Dal 22 al 28 agosto: apertura normale dalle 10:30 alle 19:00.

Chiusura completa dal 7 al 15 agosto compresi.



Gli orari di apertura del Parco Principessa Antoinette rimangono invariati: tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00. 30 settembre.