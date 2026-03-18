Robert Cahen a Monaco: musica e immagini in movimento all’Institut Audiovisuel

Oggi, il 18 marzo 2026, alle ore 19:00, presso L’Engelin, l’Institut Audiovisuel de Monaco organizza un evento speciale dedicato a Robert Cahen, figura di riferimento internazionale nel campo della videoarte.

Intitolato “De la musique à l’image en mouvement”, l’incontro rappresenta un’occasione preziosa per approfondire il percorso artistico di Cahen, autore che da oltre cinquant’anni esplora le relazioni tra suono e immagine. L’evento, accessibile al pubblico, si inserisce nella categoria film, ma va ben oltre la semplice proiezione cinematografica, configurandosi come un’esperienza immersiva e multidisciplinare.

Robert Cahen è considerato una voce centrale dell’arte video, riconosciuto sia in Francia che a livello internazionale. La sua formazione affonda le radici nella musica: è stato allievo del compositore Pierre Schaeffer, fondatore della musica concreta, presso la classe di composizione elettroacustica. Nel 1971 entra a far parte del Groupe de Recherches Musicales della radiodiffusione-televisione francese, un laboratorio all’avanguardia dove si sperimentavano nuove forme di produzione audiovisiva attraverso strumenti elettronici.

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Da allora, Cahen ha sviluppato un linguaggio artistico personale e distintivo, in cui le immagini sono avvolte da trame sonore e ritmi dilatati. Le sue opere si caratterizzano per l’uso sapiente del rallentamento e del fermo immagine, tecniche che trasformano la percezione del tempo e invitano lo spettatore a un’esperienza sensoriale profonda. Il movimento, sospeso e ridefinito, diventa materia poetica, mentre il suono guida e amplifica l’immersione visiva.

L’evento di Monaco offrirà non solo uno sguardo retrospettivo sull’opera di Cahen, ma anche un’opportunità per riflettere sul ruolo della videoarte nella contemporaneità, in un contesto in cui i confini tra discipline artistiche sono sempre più fluidi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell’Institut Audiovisuel de Monaco.

