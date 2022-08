Una serata unica nel Principato di Monaco a cercare i ...pippistrelli

Luce sui pipistrelli nel Principato. La Direzione dell'Ambiente organizza una serata di sensibilizzazione sui pipistrelli "Nuit de la Chauve-Souris ", 11 agosto dalle 19 nei locali della Mission pour la Transition Energétique, al 18, Allée Lazare Sauvaigo.

Questo evento, aperto a tutti, permetterà di conoscere meglio lo stile di vita di questi piccoli mammiferi e le azioni di protezione messe in atto per preservarli. In programma per questa sera, una presentazione e un film sui pipistrelli, seguito da una sessione di ascolto notturno nei giardini di San Martino.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni si prega di inviare una mail a: environnement@gouv.mc .Il numero di posti è limitato a 20 persone