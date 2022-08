Ligue 1, vince il Monaco e Ramsey salva il Nizza a Tolosa

La prima giornata di Ligue 1 ha consegnato agli archivi tanti elementi che dovranno essere valutati nel prosieguo del torneo.

La prima sorpresa viene da Rennes, dove i padroni di casa sono stati sconfitti dal Lorient, certo non un buon inizio per una delle formazioni più titolate.

Vincono il Paris Saint Germain che, fuori casa, affonda il Clermont con 5 reti, il Lione che ha ragione, sia pure con il minimo scarto, dell’Ajaccio e il Monaco che ottiene i tre punti sul terreno dello Strasburgo: tre delle squadre più titolate del torneo non hanno avuto tentennamenti.

Vittoria anche per il Marsiglia, da molti pronosticato come seconda forza del torneo assieme col Lione, che ha avuto ragione del Reims.

Chi si è invece salvato dalla sconfitta è il Nizza che, in svantaggio a Tolosa, deve ringraziare l’ex juventino Ramsey e, un minuto dopo essere entrato in campo, segna ed assicura almeno un pareggio che “muove” la classifica.

Risultato pieno anche per il Lille che ha ricevuto i neo promossi dell’Auxerre, per il Montpellier che ha sconfitto il Troyes e per il Lens a spese del Brest.

Pareggio, invece, senza reti tra Angers e Nantes.



In settimana il Monaco, che ha dimostrato un buon livello di forma, sarà impegnato in casa del PSV Eindhoven per cercare di conquistare l’accesso ai gironi della Champions League. Un’impresa non semplice dopo il pareggio casalingo della scorsa settimana, ma un obiettivo alla portata dei giocatori del Principato.

In Conference League occhi puntati su Israele dove si giocherà l’incontro di ritorno tra Maccabi ed Aris Salonicco. I greci hanno nettamente vinto la gara di andata: chi passa il turno se la vedrà al meglio di 2 gare con il Nizza (le partite si giocheranno il 18 e il 25 agosto) per accedere alla fase a gironi.

Poi tornerà il campionato di Ligue 1 con la seconda giornata .

Il fuoco alle polveri sarà dato, venerdì 12 agosto , da un interessante Nantes – Lille.

Il Monaco riceverà, sabato 13 agosto , il Rennes, squadra chiamata a riscattare la sconfitta interna della prima giornata. A sera sarà la volta di Paris Saint Germain – Montpellier.

Domenica 14 agosto il Nizza esordirà all’Allianz Riviera affrontando lo Strasburgo, mentre a sera il Marsiglia viaggerà alla volta di Brest.

Interessante la trasferta del Lione in casa del Lorient: gli ospiti quest’anno paiono in grado di disputare un torneo di altissimo livello.

Le altre gare della giornata paiono estremamente equilibrate e quindi in grado di dare una prima idea delle forze in campo. Spiccano Ajaccio – Lens e Auxerre – Angers, mentre completano il tabellino Troyes – Tolosa e Reims – Clermont.



