I prezzi di frutta e verdura s’infiammano: colpa solo dell’inflazione? (Foto)

Il dubbio è che non siano solo l’inflazione, che “corre” in Francia ed è al 6,1%, l’effetto della guerra in Ucraina e la siccità ad infiammare i prezzi ed a farli salire alle stelle.

Il dubbio è che “ognuno ci metta del suo” e che l’altissimo afflusso di turisti in Costa Azzurra dia una spinta a quanti vogliono anche approfittarne.

L’effetto è visibile nei supermercati cittadini: a mezzogiorno frutta e verdura cominciano a scarseggiare , tanta è la corsa all’acquisto da parte di un numero abnorme di persone.

Non si trova un “buco” da affittare, gli alloggi destinati alle locazioni turistiche sono tutti col cartello “esaurito” e allora…i prezzi s’infiammano, tanto la clientela non manca.

Le fotografie che pubblichiamo a corredo di questo articolo sono state scattate nel mercato “chic” di Cours Saleya e in quello “popolare” di Liberation.

Ognuno può giudicare, certo che quando le pesche sfiorano i 10 euro il chilo…qualche circuito si è inceppato!