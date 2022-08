Nizza, un nuovo radar di ultima generazione sulla Promenade (Foto)

Era veramente ora, devono averlo pensato molte persone vedendo finalmente all’opera il nuovo “radar” di ultima generazione installato sulla Promenade des Anglais all’altezza dell’incrocio con Boulevard Gambetta, a poche decine di metri dall’Hotel Negresco.

Un radar che “tiene d’occhio” entrambe le carreggiate, pronto a immortalare chi scambia il lungomare per un autodromo, chi si azzarda a passare col rosso e chi utilizza il telefonino alla guida.

Un radar in grado di riconoscere i veicoli, di controllare le targhe e di distinguerne le diverse tipologie.

Al momento si limiterà “solo” a sanzionare l’eccesso di velocità, in attesa che giunga l’omologazione anche per le altre funzioni.

La strada è tracciata: l’apparecchiatura è in grado di tenere d’occhio contemporaneamente fino ad otto corsie ed a tracciare in contemporanea un centinaio di veicoli.

La sua installazione è stata resa possibile da una modifica legislativa che consente, ora, di installare più di un radar sulla medesima strada: un altro radar, infatti, già é in funzione sulla Promenade nei pressi dell’aeroporto.