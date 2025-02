Codice della Strada: il Prefetto delle Alpi Marittime passa all’attacco. Indurite le misure per chi viola le norme

Il bilancio dell’incidentalità stradale nel 2024 nel dipartimento delle Alpi Marittime si preannuncia nuovamente negativo, con un numero di incidenti e di feriti ancora troppo elevato. Lo stesso vale per il numero di vittime della strada nel 2024: 55 decessi contro i 54 del 2023.



L’analisi degli incidenti stradali evidenzia chiaramente la presenza sistematica di fattori di rischio ricorrenti, quali l’eccesso di velocità, il consumo di alcol e stupefacenti, nonché le distrazioni alla guida, come l’uso del telefono al volante.

Questi elementi sono riscontrabili sia negli incidenti mortali che in quelli non mortali. Anche le forze di sicurezza, responsabili dei controlli stradali, constatano un aggravamento degli stessi comportamenti a rischio sulla strada.



Questa situazione si riflette anche nel numero di sospensioni della patente: nel 2024, il prefetto delle Alpi Marittime ha emesso 3.854 provvedimenti di sospensione della patente, un numero quattro volte superiore rispetto al 2017 (911 provvedimenti).



Di fronte a questa realtà allarmante e a comportamenti che mettono in pericolo non solo i conducenti stessi ma anche la maggioranza degli utenti della strada responsabili e prudenti, Hugues MOUTOUH, prefetto delle Alpi Marittime, ha deciso di rivedere il vigente sistema di sospensione della patente, risalente al 12 luglio 2021.



A partire dal 1° febbraio 2025, le seguenti infrazioni, basate sulle disposizioni del codice della strada, sono state maggiormente sanzionate:





Consumo eccessivo di alcol: sospensione da 6 a 10 mesi (contro i precedenti 2 mesi minimi);

Stato di ebbrezza manifesta o rifiuto di sottoporsi al test: sospensione di 8 mesi (contro 6 mesi);

Consumo di sostanze stupefacenti: sospensione da 10 a 11 mesi (contro i precedenti 6 mesi);

Rifiuto di sottoporsi al test in caso di consumo di stupefacenti: sospensione di 10 mesi (contro 6 mesi);

Superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h: sospensione di 6 mesi indipendentemente dall’eccesso di velocità (contro un minimo di 4 mesi);

Guida con telefono al volante associata a un’altra infrazione: sospensione di 3 mesi indipendentemente dall’infrazione commessa (contro un minimo di 1 mese);

Rifiuto di obbedire agli ordini delle forze dell’ordine: sospensione di 12 mesi;

Incidente mortale o con feriti associato a un’infrazione al codice della strada: sospensione di 12 mesi.

Inoltre, nessuna tolleranza sarà concessa ai conducenti in possesso di patente provvisoria. In base all’infrazione, la durata della sospensione sarà più elevata, indipendentemente dal tasso:

Stato di ebbrezza = 10 mesi;

Consumo di stupefacenti = 10 mesi.

Un’attenzione particolare sarà rivolta anche ai conducenti recidivi, con un periodo di osservazione di 5 anni per valutare la ripetizione delle infrazioni.



Infine, guidare con una patente sospesa, invalidata o revocata comporta una pena di 2 anni di reclusione e una multa di 4.500 euro, oltre alla possibile confisca del veicolo.



Le forze di sicurezza sono state invitate dal Prefetto ad applicare il nuovo sistema con la massima vigilanza e fermezza.