Ligue 1: l’ora della riscossa per Monaco e Nizza alla ricerca di una vittoria

Solo il Lione, che deve recuperare una gara non disputata per impraticabilità del campo a Lorient, in linea teorica sembra poter tenere testa al Paris Saint Germain, per il resto i campioni di Francia, dopo due giornate, sono già in fuga.

Sembra di leggere il copione dello scorso anno, col Paris Saint Germain che ha un solo problema, l’abbondanza dell’organico, che peraltro è una caratteristica invidiabile.

La terza giornata presenta, in questo senso, un incontro alquanto interessante tra il Lille e il Paris Saint Germain, con i padroni di casa che tenteranno l’impossibile per poter assumere nuovamente un ruolo di spicco nel torneo e gli ospiti alla ricerca di una conferma su un terreno di gioco non certo “facile”.

Il Nizza, che questa sera affronterà il Maccabi nell’incontro di andata di Conference League, è ancora alla ricerca della prima vittoria, mentre Monaco e Marsiglia sono stati costretti a frenare la marcia da due pareggi.

La terza giornata di campionato prenderà l’avvio domani, venerdì 19 agosto 2022 con un incontro che, almeno sulla carta, si prospetta semplice per i padroni di casa del Lione che riceveranno il Troyes.

Sabato 20 agosto due incontri interessanti: il Monaco affronterà nel Principato il Lens, mentre il Marsiglia se la vedrà, al Vélodrome, con il Nantes. Obbligatoria la vittoria per le due formazioni di casa, poi sarà il campo a dire la verità.