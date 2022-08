Usare Paypal su Planetwin365: ora è possibile!  

Dovete restituire una piccola somma che vi hanno prestato in precedenza? Dovete dividervi le bollette? Volete pagare qualcosa, ma non avete spiccioli? Vi serve qualche Euro per fare una colletta per un regalo in comune? Beh, per tutte queste e molte altre esigenze c'è PayPal, uno dei portafogli virtuali per eccellenza che ha semplificato la vita di molti utenti online e non solo.

In un periodo storico dove il denaro contante sembra quasi essere “passato di moda” è più che naturale affidarsi a più metodi di pagamento che non siano strettamente collegati ad una carta di credito o simili. Del resto, che male c'è?

Una volta detto ciò torniamo dunque sulla questione principale, ovvero sulla affidabilità di planetwin365 collegata al circuito PayPal!

Planetwin365 assieme a molti altri portali ed app dedicati interamente al gioco d'azzardo in rete, come ad esempio William Hill, 888sport, Sisal, Betfair, Snai, Better e così via, si è dunque unito ai suoi colleghi che già utilizzano il sistema di PayPal come modalità di deposito, prelievo e, se la fortuna sorride al giocatore, vincita.

Questa aggiunta si è rivelata dunque una mossa più che intelligente, oltre che facilmente intuibile, dato che, come già detto sopra, sempre più persone si stanno mano a mano “convertendo” al portafoglio virtuale di PayPal sia per le piccole che per le grandi cifre.

Tale modalità va dunque ad aggiungersi a quelle più “classiche” dei casinò online, come il bonifico bancario oppure il circuito VISA o MasterCard, ed altre più “nuove”, come Skrill, Neteller, PaySafeCard, PostePay e così via, dato che tutte queste modalità sono accomunate dall'avere un esito pressoché immediato!

Va inoltre ricordato che, avendo aggiunto questa opzione di scelta come metodo di pagamento, deposito e prelievo, va tutto a vantaggio della sicurezza intrinseca del giocatore. Infatti, per valutare se un portale o un'app di gambling rispettano i criteri di sicurezza e legalità, va sempre controllato se ci sono più metodi di pagamento tracciabili e quello di PayPal è uno di essi. Ma entriamo ancora di più nello specifico.

Andiamo dunque ad analizzare brevemente a quanto ammonta il deposito, minimo e massimo, ed il prelievo, sempre minimo e massimo, di PayPal collegato a Planetwin365. Il deposito minimo è di 10 Euro mentre quello massimo è di 10.000, oltre a ciò va ricordato che si tratta sempre di un'operazione completamente gratuita dove l'accredito è pressoché immediato.

Il discorso cambia un po' se si va a parlare del prelievo. Il prelievo minimo, dunque, è di 20 Euro mentre quello massimo è di 20.000, ma il vero cambiamento non è solo nelle cifre. Oltre a queste, infatti, l'accredito arriva entro due o tre giorni lavorativi mentre permane il carattere gratuito di tale operazione.

Infine, per chiudere le fila del discorso, vi ricordiamo anche un'altra cosa. Nonostante l'utilizzo di PayPal su Planetwin365 e sulle altre piattaforme simili, vi ricordiamo sempre e comunque di giocare con la giusta moderazione e, se proprio volete scommettere, almeno fatelo sui siti e sulle app certificate viste tutte le truffe che ci sono in giro per il web e non solo!