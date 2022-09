Varato il calendario scolastico: le vacanze degli studenti nel 2022 e nel 2023

Il calendario scolastico anche in Francia varia da zona a zona: in certi casi la zona coincide con la Regione, in altri con il Dipartimento.

Tutta la regione Provence-Alpes-Côte d'Azur è inserita nella zona B assieme con Alsace, Basse Normandie, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Haute Normandie, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire e Picardie.

Il calendario, per quanto concerne il 2022 - 2023, sarà il seguente: