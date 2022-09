Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

"La rage dedans"

Dall'8 Settembre al 10 Settembre

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.

Le programme

Samedi 10 septembre à 21h, Cathédrale d’Antibes

"Autour du Salve Regina de Vivaldi, prince de Venise" avec l’Orchestre Nuova Cameristica di Milano dirigé par Maurizio Dones et Leslie Visco (soprano), Philippe Depetris (flûte), et Gabriele Oliveti (violon)

Dimanche 11 septembre à 18h, Église Sainte-Anne Saint-Martin de Vallauris

"Célébration" avec le Quintette de cuivres MAGNIFICA.

Avec Michel Barré et Grégoire Mea (trompettes), Albin Lebosse (cor), Pascal Gonzales (trombone) et Benoît Fourreau (tuba).

Au programme des œuvres de Haendel, Jean-Sébastien Bach, Gabrieli, Boellmann, et Negro-spirituals.

Mardi 13 septembre à 18h30, Chapelle Saint-Bernardin

" J-S Bach inspiration", récital de guitare avec Thibault Cauvin et des œuvres de Jean-Sébastien Bach (Toccata & Fugue BWV565- Suite BWV1004 Allemande, Courante, Sarabande, Gigue, Chaconne - Trois préludes).

Jeudi 15 septembre à 11h, Chapelle de la Garoupe

Instants musicaux du patrimoine avec "L’âme d’une flûte soupire… ".

Création mondiale avec Philippe Depetris (flûte) et des textes lus par Luc Girerd (comédien). Au programme, JS Bach, Debussy, et des improvisations…

Jeudi 15 septembre à 18h30, Chapelle Saint-Jean d’Antibes

Instants musicaux du patrimoine avec "Comme un récital baroque" en collaboration avec l’association de sauvegarde de la Chapelle Saint-Jean.

Avec Vincent Tizon (hautbois) et Dimitri Goldobine (clavecin) pour des œuvres de J-S Bach, Heinichen, Couperin, Fescobaldi et Vivaldi.

Mardi 20 septembre à 21h, Cathédrale d’Antibes

Ensemble "CAFE ZIMMERMANN" pour "Le livre imaginaire de Jean-Sébastien Bach " avec Karel Valter (traverso), Pablo Valetti (violon et direction), Petr Skalka (violoncelle), Céline Frisch (clavecin).

Jeudi 22 septembre à 11h, Chapelle Saint-Jean

Instants Musicaux du Patrimoine avec "Musica sacra" en collaboration avec l’association de sauvegarde de la Chapelle Saint-Jean.

Avec l’Ensemble vocal "COROU DE BERRA" et Michel Bianco, Luca Pellegrino, Françoise Marchetti et Marie-Pierre Foessel pour de la musique sacrée dans les Alpes du Sud, manuscrits et oralité.

Jeudi 22 septembre à 18h30, Chapelle Saint-Bernardin

Instants Musicaux du Patrimoine avec "Musica sacra" en collaboration avec l’association de sauvegarde de la Chapelle Saint-Jean.

Avec l’Ensemble vocal "COROU DE BERRA" et Michel Bianco, Luca Pellegrino, Françoise Marchetti et Marie-Pierre Foessel pour de la musique sacrée dans les Alpes du Sud, manuscrits et oralité.

Vendredi 23 septembre à 21h, Cathédrale d’Antibes

"Requiem en ré mineur K 626 de W-A Mozart" avec l’Orchestre National de Cannes Provence Alpes-Côte d’Azur, dirigé par Benjamin Levy, et le Chœur Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.

Avec Sophie Karthaüser (soprano), Anthea Pichanick (mezzo), Pierre Derhet (ténor) et Nahuel Di Pierro (basse).

L’exécution du Requiem dans sa version intégrale sera précédée d’une introduction par l’orchestre et son chef avec extraits musicaux présentant l’œuvre dans sa forme originale inachevée.

Samedi 24 septembre à 21h, Cathédrale d’Antibes

"Dans l’intimisme de Fauré, autour du Requiem" avec l’Ensemble "Musiques en Jeux" dirigé par Alain Joutard.

Avec Camille Joutard (soprano), Richard Rittelmann (baryton basse), Julien Maertineau et Laetitia Grisi (pianistes).

Version pour piano à quatre mains de Jean-Louis Luzignant, Requiem de Fauré et autres pièces sacrées.

Dimanche 25 septembre à 18h, Église Saint-Pierre de Golfe-Juan

Duo "Alcor", " De la prière à la méditation " avec Cordelia Palm (violon) et Alienor Girard-Guigas (harpe) Œuvres de J-S Bach, Purcell, Rameau, Rombi, Rheinberger, Thomé, Massenet, Pescetti, Piazzolla, Tchaïkovsky, Renié, Corelli.



MOSTRA : EN RÊVANT LA MÉDITERRANÉE, ESPOSIZIONE

Fino al 18 settembre 2022

Villa Kérylos

Impasse Gustave Eiffel



Exposition "JAUME PLENSA, LA LUMIÈRE VEILLE, DESSINS 1982 – 2022"

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso

Chateau Grimaldi, Place Mariejol.



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Event options

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 6 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Catégories: Musées, Musées, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Dessin



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



BEAULIEU-SUR-MER

Orchestre national de Cannes - Grande formation

Sabato 10 settembre 2022 ore 21

Musique classique



BEAULIEU CLASSIC FESTIVAL

DAL 10 Al 17 SETTEMBRE 2022

Beaulieu-sur-Mer rende onore alla musica classica proponendo al pubblico concerti di alta qualità e mettendo in evidenza diversi luoghi prestigiosi o atipici, una vera scoperta del patrimonio berlugese.

Programma completo sul sito web.

Lancio ufficiale del Festival con il pianista Steve Villa-Massonne

Sabato 10 settembre - 10.00

Piazza del Mercato (Place Marinoni)

Concerto di apertura del festival con l'Orchestre National de Cannes

Sabato 10 settembre - 21.00

Spiaggia della Petite Afrique de Beaulieu

Jean-François Zygel

Domenica 11 settembre - 18.30

Casinò di Beaulieu-sur-mer

Il Quartetto "Van Kuijk"

Martedì 13 settembre - 20.00

Chiesa di San Michele - Beaulieu-sur-mer

Les Itinérantes - Concerto a lume di candela

Mercoledì 14 settembre - 20.00

Chiesa di San Michele

Lucienne Renaudin-Vary e Félicien Brut

Giovedì 15 settembre - 20.00

Casinò di Beaulieu-sur-Mer

Cena di gala sul tema dei ruggenti anni '20

Venerdì 16 settembre - 20.00

Albergo Royal Riviera

Les virtuoses

Sabato 17 settembre - 20.00

Casinò di Beaulieu-sur-Mer



CAGNES

JAZZ AU CHÂTEAU - CONCERTO

FINO AL 09 SETTEMBRE 2022

2 septembre : Malcolm Potter Voice & Wood Quartet

(Pop Jazz/Swing vocal)

9 septembre : Basilic Swing

(Jazz Manouche/Tzigane/Klezmer acoustique)

Place du Château (Haut-de-Cagnes)



CANNES

SALON ET CONGRÈS, CANNES YACHTING FESTIVAL 2022

Da martedì 6 settembre 2022 a domenica 11 settembre 2022

Vendredi 9 : de 10h à 22h

Samedi 10 : de 10h à 19h

Dimanche 11 : de 10h à 18h

Vieux Port de Cannes et port Pierre Canto



SPECTACLE SOIRÉE JULES RENARD

Venerdì 9 settembre 2022 ore 20,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



FESTIVAL AU PROFIT DES ORPHELINS DES ARMÉES, DE LA GENDARMERIE ET DE LA POLICE NATIONALE

Sabato 10 settembre e domenica 11 settembre

Horaire:

Le samedi 10 : 20h30

Le dimanche 11 : 17h

Espace Miramar

35 rue Pasteur



ÉVÉNEMENT SPORTIF CANNES SUP LÉRINS

Sabato 10 settembre 2022 dalle 8 alle 14

Les Bases Nautiques de Cannes Jeunesse



VIVA ASSOCIATIONS 2022

Le rendez-vous des associations

Domenica 11 settembre 2022 dalle 9 alle 18

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette

06400 Cannes



ANIMATIONS VISITE GUIDÉE - AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Mercoledì 14 settembre 2022 ore 15

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, VOYAGE EN MILIEU AQUIFÈRE AVEC BELLINI

Fino al 18 settembre 2022

Musée-Chapelle Bellini, Parc Fiorentina,

67 bis avenue de Vallauris, Cannes



Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Event options

Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Du 11 Juin jusqu'au 25 Septembre

À Musée Picasso

Catégories: Musées, Musées, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Dessin



Exposition "Jaume Plensa La lumière veille"

Fino al 25 septembre 2022

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h jusqu'au 14 juin et du 16 au 25 septembre.

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h du 15 juin au 15 septembre.

Musée Picasso 4

rue des Cordiers.



EXPOSITION CANNES FAIT LE MUR 2022

75 ans de Palmes et d'émotions

Fino al 4 ottobre 2022

7 bâches exposées sur des murs pignons :

Hôtel Renoir

Hôtel Cannes Riviera

Lycée Jules Ferry

Médiathèque Ranguin

Voile d’entrée de Ville de la Bocca

Cinéma « Les Arcades »

Hôtel de Ville

et 10 bâches aériennes installées dans la rue d’Antibes.



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Fino a domenica 13 novembre 2022

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Fino a domenica 20 novembre 2022

La Malmaison, 47 La Croisette, Cannes



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



CAP D'AIL

EXPOSITION “AVEC JOIE!” PAR CORINNE CHAUVET

Fino al 30 settembre 2022

Chiuso lunedì e sabato.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Domenica dalle 11:00 alle 18:00

17 Avenue Raymond Gramaglia

Villa les Camélias



CARROS

LES YEUX BRÛLANTS DE COULEURS – EXPOSITION

Fino al 18 dicembre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30.

Mostra di André Marzuk - Retrospettiva, opus 2

Centre International d'Art Contemporain

Place du Château



MENTON

Exposition" un samedi à la campagne sous la topia"

Fino al 24 settembre, il sabato a La Casa d'ou Païgran

Menton - Exposition

La Casa d'ou Païgran

8 rue Mattoni



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 8 settembre 2022 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 8 settembre 2022 ore 14,30

Lunedì 12 settembre 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 9 settembre 2022 ore 10

Lunedì 12 settembre 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Sabato 10 settembre 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Sabato 10 settembre 2022 ore 14,30

Lunedì 12 settembre 2022 ore 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III

quai Napoléon III



Visite guidée : La Basilique Saint Michel

Martedì 13 settembre 2022 ore 14,30|

Parvis Saint Michel



Visite guidée : Menton à la Belle Epoque

Mercoledì 14 settembre 2022 ore 10

Rendez vous devant l'Office de Tourisme

Palais de l'Europe.

Avenue Boyer



Visite guidée : autour du marché de Menton

Mercoledì 14 settembre 2022 ore 10

Esplanade quai de Monléon, devant le Musée Cocteau



Exposition : support en conversation

Fino al 17 settembre 2022

Dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 et dalle14 alle 18

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe)



Exposition "Un samedi à la campagne sous la topia"

Fino al 24 settembre 2022

Samedis La Casa d'ou Païgran

8 rue Mattoni 06500 Menton



Exposition le château des enchantements

Fino al 14 novembre

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, ad eccezione del martedì

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



MONACO

Concerto - "Ladies Ballbreaker"

Giovedì 8 settembre 2022, alle 18.30

Thursday Live Session con Les Ladies Ballbreaker

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Mostra - "Il Gatto deambula"

Fino a domenica 2 ottobre 2022

Mostra - "Il Gatto deambula" di Philippe Geluck, a cura della Direzione degli Affari Culturali

Esplanade du Larvotto

Esplanade Larvotto



Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Fina domenica 16 ottobre 2022, Nouveau Musée National de Monaco

Mostra - Christian Bérard, Excentrique Bébé

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



Mostra - "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile"

Fino a sabato 31 dicembre 2022, Museo di Antropologia Preistorica

La mostra temporanea "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile", invita il pubblico a scoprire collezioni inedite e originali conservate, talvolta da più di cent'anni, dal Museo di Antropologia preistorica di Monaco.

Da mercoledì 1 giugno a sabato 31 dicembre 2022

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

CROSSOVER FESTIVAL 2022

DA 08 A 11 SETTEMBRE 2022

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 23:30.

Théâtre de Verdure de Nice

Espace Jacques Cotta



CASSANDRA – LUCIANO CANNITO, DANZA

Da venerdì 9 a sabato 10 settembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Coreografia Luciano Cannito - Musiche originali Marco Schiavoni, con estratti da Camille Saint-Saëns, Sergueï Prokofiev, Elvis Presley.

Ballet Nice Méditerranée.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE DE NICE, CONCERTO

Domenica 11 settembre 2022

Orari di rappresentazione alle 15,30.

L'Orchestre d'Harmonie de la Ville de Nice possiede una delle più ricche biblioteche musicali di Francia con quasi 3000 opere, alcune delle quali, in forma manoscritta, risalgono al XIX secolo e vengono ancora suonate.

L'Orchestre d'Harmonie de Nice conta una cinquantina di musicisti, la maggior parte dei quali hanno vinto premi di conservatorio o, per i più giovani, provengono dalle classi superiori del CNRR (Conservatorio Nazionale di Musica), dove trovano un posto per praticare ad alto livello. Tutti i generi sono coperti (musica classica, musica da film, musical e musica leggera, medley, standard jazz....

Kiosque à musique

Jardin Albert 1er

1 Esp. Jacques Cotta



CATHERINE LARRÉ ANTHÈSES, ESPOSIZIONE

FINO AL 11 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



HOCKNEY – MATISSE, ESPOSIZIONE

FINO AL 18 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



LES FLEURS DU MÂLE, EPOSIZIONE

Fino al 19 settembre 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18:00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



LE MONDE DE L’ABEILLE, ESPOSIZIONE

Fino al 23 settembre 2022, ogni giorno.

Maison de l'Environnement

31 av Castellane NICE



HEUREUSE PRÉHISTOIRE, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 2 maggio al 31 ottobre.

Musée de Préhistoire Terra Amata

25 boulevard Carnot



NICK KNIGHT ROSES FROM MY GARDEN, ESPOSIZIONE

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Il museo: dalle 10.00 alle 18.00

La galleria: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Revers / Accrochage des Collections

Fino al 30 settembre 2022

Musée d'Art Moderne et d'art Contemporain M.A.M.A.C.

Place Yves Klein



« VITA NUOVA NOUVEAUX ENJEUX DE L’ART EN ITALIE 1960-1975 », ESPOSIZIONE

Fino al 2 ottobre 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



NICE, REINE DES FLEURS, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 OTTOBRE 2022

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



FLOS VITAE. HISTOIRE NATURELLE DES FLEURS, MOSTRA

Fino al 9 OTTOBRE 2022

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00

Musée d'Archéologie de Nice-Cimiez

160 avenue des Arènes de Cimiez



“ARBORETUM” & “ESPACES POSSIBLES” FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

FINO AL 15 OTTOBRE 2022

Forum d'Urbanisme et d'Architecture

89, route de Turin



“LA CONTAMINATION BLANCHE”, PAR FLORIAN RUIZ - ESPOSIZIONE

FINO AL 17 OTTOBRE 2022

Dal 1° settembre al 30 giugno: dalle 10.00 alle 17.00.

Dal 1° luglio al 31 agosto: dalle 10.00 alle 18.00.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais



FLEURS D’ARTIFICE, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 02/05 al 31/10.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



EXPOSITION VÉNUS VÉNUS,ESPOSIZIONE

Fino al 1° novembre 2022

AC Hotel by Marriott Nice

59 Promenade des Anglais



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



SAINT JEAN CAP FERRAT

CONFÉRENCE « TOUR DU MONDE EN STOP »

Giovedì 1° settembre 2022 alle 19

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh



EXPOSITION « LES PEINTRES NAÏFS BULGARES »

Fino al 15 settembre 2022

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



EXPOSITION EN PLEIN AIR « CAP JENK »

Fino al 30 settembre 2022, ogni giorno.

Dans le village



EXPOSITION « AU-DELÀ DU RÉEL » DE EVAMARC’H

Fino al 10 ottobre 2022 ore 21

L’artiste peintre Evamarc’h nous emmène à travers ses oeuvres picturales colorées à appréhender la Beauté, le Cosmos, les Connections et l’Énergie pour élever nos âmes.

Espace Namouna

Promenade des Arts

6 avenue Denis Séméria



TOURRETTE LEVENS

FESTIV’ART

Domenica 11 settembre 2022 dalle 12 alle 20.

Il "Don Quichotte de la Riviera" e il centro Nezsens vi offrono : Laboratori partecipativi, circo, slam, live painting, graffiti, beatbox, concerti, maracatu, yoga della risata, mostre di pittura e fotografiche...

Château de Tourrette-Levens



EXPOSITION “LE CHEVAL ROI DU CIRQUE”

FINO AL 25 SETTEMBRE 2022

Mairie de Tourrette-Levens

70 place du Docteur Paul Simon



VENCE

Orchestre de chambre de l’orchestre philharmonique de Nice – Grande formation

Domenica 25 settembre 2022 ore 18,30

Musique classique



AUX SAVEURS DU MONDE

Fino al 2 ottobre 2022

Un dimanche par mois, rendez-vous est donné Place Clémenceau pour un moment d'échanges convivial, ludique et de découvertes.

Dates du marché : les Dimanches 05/06, 10/07, 21/08, 18/09, 02/10.

Place Clémenceau



VILLEFRANCHE-SUR-MER

CINEMA ALL’APERTO

FINO ALL'11 SETTEMBRE 2022

ogni giorno alle 21:30.

Théâtre de Verdure

La Citadelle



ESPOSIZIONE DI JEAN-BAPTISTE BERNADET

Fino al 4 dicembre 2022

La esposizione "Plein Jour" invita a fare una passeggiata poetica nella Cittadella.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert