Il 45^ Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo si svolgerà dal 20 al 29 gennaio 2023, biglietterie aperte!

Il 45^ Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo si svolgerà dal 20 al 29 gennaio 2020 e quello dedicato alla New Generation.

Dalla sua creazione, nel 1974, da S.A.S. Il Principe Rainier III di Monaco, il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo è tra le più prestigiose manifestazioni mondiali.

Importante tanto quanto gli «Oscar» al cinema, il “Clown d'oro” è la ricompensa tanto bramata di questo Festival e del mondo del circo. Organizzato con passione dalla sua Presidente, S.A.S. la Principessa Stéphanie di Monaco, tele trasmesso nel mondo intero, il Festival presenta ogni anno una selezione dei migliori numeri internazionali di arte circense.

New Generation è il concorso per giovanni artisti New che si terrà per la settima volta al Chapiteau di Fontvieille. Attrazioni internazionali, artisti, clown e animali si produranno davanti ad una giuria presieduta da Pauline, figlia maggiore di SAS La Principessa Stéphanie di Monaco.

Le prenotazioni dei biglietti possono essere fatte direttamente su Monte Carlo Festivals (montecarlofestival.mc)