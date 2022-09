Ligue 1, disastro Nizza, vola, invece, il Monaco. Ora la pausa per gli incontri della Nazionale

Disastroso turno per il Nizza che perde nuovamente in casa ad opera dell'Angers, una squadra certo non di eccelsa levatura: i rossoneri hanno disputato tutta la partita in 10 per l’espulsione, 9 secondi appena dopo il fischio d’inizio, di Todibo, che commette un fallo da “ultimo uomo” e rimedia un rosso diretto.

Vitoria maiuscola, invece, per il Monaco che infila, in trasferta, tre volte il Reims, il che consente alla squadra del Principato di risalire la classifica e di guardare ora con maggior tranquillità alla zona coppe europee.

La novità, certo non inattesa, é il primo posto solitario del Paris Saint Germain che é andato a vincere a Lione. Frena anche il Lens che divide la posta col Nantes.

Un risultato da sottolineare è la prima vittoria, addirittura fuori casa, per l’Ajaccio sul terreno di gioco del Brest: i corsi continuano a coprire il ruolo di fanalino di coda, ma sono molto più vicino alle altre formazioni di bassa classifica.

Le altre due squadre del Mediterraneo ottengono risultati diversi: vince il Montpellier che batte lo Strasburgo, mentre il Marsiglia é costretto al pareggio dall’ottimo Rennes.

Fra i risultati da segnalare, la vittoria del sempre più sorprendete Lorient ad Auxerre e del Lille sul Tolosa. In zona salvezza il Troyes vince a Clermont e si tratta di un risultato che “pesa” pensando alla salvezza.



Anche la seconda giornata della fase a gironi di Champions è archiviata: il Paris Saint Germain guida il girone H, mentre il Marsiglia è ultimo, senza punti, nel girone D.

In Europa League:

Girone B - Rennes – Fenerbahce: 2 a 2. Classifica: Fenerbahce 4, Rennes 4, Larnaca 3, Dinamo 0

– Fenerbahce: 2 a 2. Classifica: Fenerbahce 4, Rennes 4, Larnaca 3, Dinamo 0 Girone G – Quarabag – Nantes : 3 a 0. Classifica: Freiburg 6, Quarabag 3, Nantes 3, Olimpiakos 0

: 3 a 0. Classifica: Freiburg 6, Quarabag 3, Nantes 3, Olimpiakos 0 Girone H – Monaco – Ferencvaros: 0 a 1. Classifica: Ferencvaros 6, Trabzonspor 3, Monaco 3, Stella Rossa Belgrado 0

In Conference League

Girone D – Partizan – Nizza: 1 a 1. Classifica: Colonia 4, Partizan 2, Nizza 2, Slovacko 1.

Il terzo turno del girone di andata delle varie coppe europee verrà disputato tra il 4 e il 6 ottobre 2022.

Ora il campionato sospende le gare per una settimana per dare spazio alla nazionale.

La Francia disputerà il 5° e 6° turno del girone A1 della UEFA Nations League.

Sono in programma due incontri: il 22 settembre Francia – Austria e il 25 settembre Danimarca – Francia. Dopo 4 turni la Francia è ultima nel proprio girone e deve assolutamente battere l’Austria e poi andare a punti con la Danimarca per non rischiare la retrocessione.