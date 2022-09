Festa dei Nocciolini di Chivasso 2022: il programma di oggi domenica 25 settembre

Una domenica per grandi e piccini! Il Giocachivasso e un gran finale con il concerto del duo Merenda-Victor e con la musica classica presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Tanti contenuti per l'edizione 2022 di uno di quegli appuntamenti più sentiti dai cittadini.

Per Giocachivasso è stata predisposta una sinergia tra i negozi di Chivasso che si occupano di giochi e fumetti con le associazioni ludiche del territorio per dare un ulteriore impulso all'iniziativa.

Questa sera avremo la possibilità di ascoltare due artisti emergenti come Alessandro Merenda, già recente protagonista a Ritmika e in procinto di partecipare a Casa Sanremo Live Box 2023 assieme a Manuel Victor, vincitore della trasmissione di Rai2 condotta da Nek dal titolo “Dalla strada al palco”.

Musica, food e divertimento

Con la festa dei Noccioli è stato inaugurato l'impianto di filodiffusione permanente, che permetterà di trasmettere musica in diretta per tutto l'evento e che sarà usato anche per altre manifestazioni da qui in avanti.

La qualità del mercato enogastronomico e lo street food di assoluto valore, permetteranno di mangiare bene e di bere prodotti di qualità.

Vediamo nel dettaglio il programma di oggi, domenica 25 settembre 2022:

Via Po

Ore 10.00 - 24.00

Street Food

Piatti della tradizione regionale piemontese e italiana.

Via Torino

Ore 10.00-20.00

Mostra Mercato delle eccellenze gastronomiche locali e delle regioni italiane.

LudoBus Valdocco: parco giochi in legno per grandi e piccini.

La Piazza dei Balocchi. Giochi antichi di strada, a cura di Microcirco Acquarone Ferraris.

Via del Collegio

GiocaChivasso: giochi da tavolo, card games, giochi di ruolo, miniature e videogames.

Piazza della Repubblica – Area Food Experience

Ore 11.30

La grande tradizione liquoristica piemontese

Laboratorio sensoriale con Fulvio Piccinino alla scoperta di rosoli, ratafià e genepy.

Ore 16.30

Premiazione del “Nocciolino d’oro e del Nocciolino d’tola” a cura di Ascom Chivasso con la presenza delle Autorità e delle maschere storiche chivassesi.

A seguire distribuzione di zabaione e nocciolini a cura della Confraternita del Sanbajon e dei Nocciolini di Chivasso.

Ore 18.00

Un Aperitivo con i Maestri del Gusto a cura di Totem Eventi in collaborazione con il progetto Maestri del Gusto di Torino e provincia della Camera di commercio di Torino.

Ore 19.00

Show Cooking a cura di Ivan Bacovic di Mekì, trattoria moderna di Chivasso.

I prodotti tipici del territorio di Chivasso in una ricetta con degustazione per il pubblico.

Via Po – Area Intrattenimento

Ore 16.30

Esibizione Associazione Sportiva di ginnastica ritmica e twirling Eurogymnica.

Ore 19.30 – 21.00

Alessandro Merenda Tributo a Marco Mengoni

Serata Musicale in acustico con Emanuel Victor, chitarrista e vincitore dell’edizione 2022 del programma su Rai2 “Dalla strada al Palco” ed Elvis D’Elia alle percussioni.

Via Torino

Chiesa di Santa Maria degli Angeli

Ore 21.00

ClariMozart e..

Massimo Rissone, clarinetto, pianoforte

Gianluca Calonghi, clarinetto

Alessandro Data, clarinetto, saxofono, contralto

Fabrizio Cena, clarinetto basso

¡Olé! España

Un viaggio musicale nella penisola iberica in occasione del decennale della costituzione di questa formazione musicale, a conclusione della Festa dei Nocciolini, il dolce tipico della nostra città.

A cura di Chivasso in Musica - Associazione Contatto

Per maggiori informazioni, scarica la locandina completa: https://bit.ly/ProgrammacompletoFestadeiNocciolini2022