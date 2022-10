Transizione ecologica, Nizza ha il suo “Barometro”

Nel corso del “Transition Forum” tenutosi a Nizza, Christian Estrosi ha presentato il Baromètre métropolitain de la Transition écologique, disponibile per tutti sul sito https://transitionecologique.nicecotedazur.org/

Il barometro, annunciato durante il Transition Forum 2021, consente di indicare in modo trasparente l'evoluzione delle prestazioni. In particolare:

Evoluzione degli inquinanti atmosferici di anno in anno negli ultimi 5-10 anni;

Evoluzione dei progressi in ogni area di competenza della Métropole: uso dei trasporti, stazioni di ricarica elettrica, traffico stradale, biciclette, consumo di energia, mix energetico.

Elaborato dalla Métropole Nice Côte d’Azur in collaborazione con l'Université Côte d'Azur, AtmoSud, Ademe e l'ufficio di progettazione dell'ambiente SETEC, si rivela uno strumento di riferimento estremamente affidabile in grado di guidare al meglio le future iniziative.

"Il barometro, ha sottolineato Christian Estrosi, mostra che la Métropole Nice Côte d’Azur è sulla giusta strada: per quanto riguarda le competenze metropolitane, il Piano climatico 2019-2025 è già stato completato al 40%. Ciò corrisponde a una diminuzione delle emissioni di gas serra di circa il 14% rispetto al 2012. Grazie ai suoi indicatori di performance, continueremo la nostra mobilitazione per raggiungere gli obiettivi prefissati: -22% entro il 2026, -55% nel 2030 e alla neutralità nel 2050".

Il barometro metropolitano ha anche una vocazione educativa, essenziale per sensibilizzare sull'urgenza della transizione ecologica. È possibile, sul sito del barometro, conoscere o approfondire le principali problematiche climatiche e gli sforzi compiuti dal territorio, ricevere aiuto per agire con proposte per cambiare la propria vita quotidiana e, anche, valutare i propri comportamenti.