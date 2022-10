Nizza: per tre giorni Place Massena ospita “NM Immo” il Salone Immobiliare

Per tre giorni, da oggi, venerdì 7 ottobre, a domenica 9 ottobre 2022, Place Massena ospita “NM Immo” il Salone Immobiliare che costituisce, ogni anno, un appuntamento importante non solo per chi cerca un alloggio da affittare o da acquistare, ma anche per ottenere informazioni su un settore che è in continuo cambiamento, anche sotto il profilo legislativo.

NM Immo, organizzato dal Gruppo Nice-Matin, in collaborazione con la Città di Nizza, consente di incontrare numerosi professionisti del settore in un unico luogo: in 35 stand sarà possibile confrontarsi con degli esperti ed ottenere le informazioni che si desiderano.

Saranno affrontate tematiche quali innovazione, trasformazione ecologica, casa connessa, energia, luminosità, architettura, finanziamento e parcheggio: elementi essenziali se si valuta che un progetto immobiliare ha successo se si affrontano, contemporaneamente, tutte queste tematiche.

Informazioni e consigli anche per trasformare il balcone o la terrazza, rendendoli “verdi”: laboratori per imparare a piantare bulbi di crocus, narcisi e tulipani ogni giorno alle 11, 15 e 16.