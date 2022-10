Turismo in Costa Azzurra: gli obiettivi sono la destagionalizzazione e la varietà dell’offerta

Il Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur France ha ufficializzato il piano d'azione 2023: dopo un'eccezionale stagione estiva, che segna il ritorno alla normalità, il piano d'azione 2023 individua una strategia di marketing orientata al turismo sostenibile e responsabile.

Un’attività volta a consolidare la ripresa dell'attività attraverso una distribuzione equilibrata dei flussi turistici su tutto l'anno e su tutto il territorio.

Il “mercato” francese

Le presenze estive, quest’anno, sono tornate ai livelli del 2019, la sfida per il 2023 è quella di rivitalizzare l'affluenza turistica sulle “ali stagionali” e su tutto il territorio, rivolgendosi ad una clientela ad alto valore aggiunto, francese e internazionale, per assicurare la crescita sostenibile dell'economia turistica.

I turisti francesi rappresentano un pilastro nel settore turistico della Costa Azzurra (54% del totale dei soggiorni nel 2022, di cui quasi il 20% dei visitatori è giunto per la prima volta), mentre le presenze europee (75 % di quelle estere) e quelle extracomunitarie sono notevoli anche nelle ali stagionali.

Mantenere l’equilibrio tra la Francia e l’estero è essenziale per garantire una frequentazione sostenibile durante tutto l'anno.





Le strategie per il 2023

Attraverso un ambizioso posizionamento digitale, strette partnership con i media nazionali e internazionali, una maggiore presenza in fiere, missioni all'estero in mercati ad alto potere d'acquisto (Americhe, Medio Oriente e Nord Europa) e propaganda sui mercati emergenti per il turismo della Costa Azzurra (India), l’obiettivo è garantire una sempre maggior presenza del “marchio” Côte d'Azur France.

Il marchio Côte d'Azur France continua la sua diffusione, riunisce più di 160 ambasciatori, 280 partner professionali e istituzionali e 15 società. Con oltre 850 mila persone registrate sui social network, la destinazione si posiziona in cima alla classifica delle destinazioni regionali francesi più dinamiche sulle reti sociali.