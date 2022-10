Ligue 1: solo pareggi per Monaco e Nizza. Il PSG batte il Marsiglia e tenta la fuga

Una rete, realizzata da Neymar su assist di Mbappe, al Marsiglia consente al Paris Saint Germain di distanziare di tre punti il Lorient e di tentare la fuga.

Spreca una ghiotta occasione il Monaco che non riesce ad avere ragione, in casa propria, dell'emergente Clermont. I biancorossi hanno, peraltro, disputato quasi tutto l'incontro in dieci.

Torna a vincere il Lens a spese del Montpellier e riprende la sua sorprendente marcia. Vittorie anche per due compagni “in risalita”, il Rennes, che ottiene i tre punti superando una diretta rivale, al momento in crisi di risultati con 4 sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque gare e il Lille che supera in trasferta lo Strasburgo. La lotta per le posizioni che assicurano un posto in Europa si arricchisce di nuove squadre e si fa sempre più serrata.

Non riesce a decollare il Nizza che non va oltre ad un pareggio in casa dell’Auxerre e parziale stop anche per la rivelazione Lorient fermata in casa da un sorprendente Reims.

Si tira fuori sempre di più dai “bassifondi” il Tolosa (quattro risultati utili nelle ultime cinque gare) che supera l'Angers, mentre il Nantes compie un importante passo battendo nettamente il fanalino Brest.

Due tra le squadre “pericolanti” si dividono infine la posta: Troyes - Ajaccio finisce senza vincitori, né vinti.

La Ligue 1 riprenderà nel prossimo fine settimana con la dodicesima giornata .

Venerdì 21 ottobre 2022 l’anticipo è affidato ad Ajaccio – Paris Saint Germain, una gara, almeno sulla carta, senza storia, anche se gli incontri che precedono il turno di Coppa sono sempre incerti.

Sabato 22 ottobre 2022 una gara tra nobili un poco démodé, Montpellier – Lione precederà un incontro importante per la classifica che vedrà opposte due belle formazioni: Marsiglia – Lens.