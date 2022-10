Calcio: un'Inter più forte

Simone Inzaghi forma la squadra dell'Inter ancora più forte del solito. Infatti cerca di cambiare e a quanto pare trova la giusta formazione.

Un'Inter più attenta

Simone Inzaghi prepara un'Inter più attenta cambiando lo stile di gioco. Questa necessità imposta dal mister dei nerazzurri era evidente, soprattutto la richiesta di un cambio del portiere André Onana. Ma Simone Inzaghi prima di fare bene questo passo, ha voluto aspettare il momento giusto, nel frattempo il mister aspettava notizie da parte di Robin Gosens, ma alla fine senza ottenere risposta ha scelto Andrè Onana soprattutto per il suo stile carismatico per la trasformazione della squadra. Sicuramente una mano gli è stata data anche da Roberto Mancini che sembra aver dato fiducia anche a Federico Dimarco perché in casa occupa dal 1' quel ruolo strategico nella formazione 3-5-2 che comunque continuerà a portare avanti. Infatti Federico Dimarco aiuta molto i tre che si trovano dietro quando la linea deve diventare a 5 quindi l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha pensato ad una uova tattica soprattutto quella della parte di dietro.

Top secret

Per sapere gli aggiornamenti sulla partita della Serie A Salernitana-Hellas Verona e le probabili formazioni si può leggere questo link. Ovviamente il mister Inzaghi non ha rivelato nulla di tale cambiamento. Ha comunque atteso tempi migliori per affrontare le prossime partite che lo aiutano a raggiungere il suo unico obiettivo. Nello stesso tempo, lui studia e osserva, aspettando alcuni rivali per vedere come si muovono e giocano la palla, l’imbucata giusta o altre strategie degli avversari. Tutto questo però valorizza anche Romelu Lukaku che appena tornerà sicuramente troverà tutto cambiato. André Onana, al Camp Nou non ha mai esordito in prima squadra, nonostante si sia allenato spesso con Xavi Hernandez qualche anno fa, quando doveva essere l’erede di Victor Valdes, che invece Andoni Zubizarreta non glielo permise. Così, André Onana all'epoca riuscì con Amsterdam grazie allo Youth League in sostituzione di Marc Overmars. Insomma, Andrè Onana spesso si è trovato in un locale di Barcellona accanto ad Alexis Sanchez che è stato tuttavia un suo vecchio compagno di squadra, a quei tempi subentra l’Inter nella vita di André Onana fino a fare una trattativa definitiva. Ora si aspetta che la serata della partita Inter-Barcellona di Mercoledì sera sarà comunque un bell'affronto con la sua ex squadra.

Una nuova Inter

Quindi adesso Simone Inzaghi cerca di trovare i giusti meccanismi dopo aver passato dei periodo molto complicati, il 3-5-2 resterà lo stesso, ma il resto verrà comunque trasformato. Il cambiamento avverrà prima dal baricentro, da come dice il tecnico dell'Inter non ci sono altre scelte. Tuttavia è un qualcosa di assolutamente necessario alla squadra perché ne ha proprio bisogno. Dopo il baricentro si passa all’atteggiamento tattico, in teoria un po' di ritocchi che sicuramente permettono un miglioramento.