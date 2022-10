I giochi più popolari in Italia, Francia e nel Principato di Monaco

I rapporti tra Francia e Italia sono quelli storicamente tipici tra i paesi di confine, densi soprattutto di scambi e interazioni. In questo articolo vi proponiamo un confronto particolare tra Francia e Italia che ha per protagonista una delle tematiche più popolari: quella inerente alle lotterie. Quali sono i giochi più diffusi nel Principato di Monaco e in Francia? Mentre in Italia? Queste le domande a cui cerchiamo di rispondere. Se siete curiosi non vi resta che continuare a leggere!

Il Lotto: il gioco più diffuso in Italia

Il gioco più diffuso in Italia è il Lotto, le cui origini risalgono al Cinquecento e precisamente alla città di Genova. Da allora il Gioco del Lotto, come è anche conosciuto, di strada ne ha fatta e non poca, adattandosi anche ai recenti sviluppi dell’Intrattenimento Digitale. Lo confermano le versioni innovative quali quella del 10eLotto e di MillionDAY, giochi popolari anch’essi nel Belpaese ispirati proprio al Lotto.

Il Lotto è un passatempo realizzato sotto la supervisione di ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in Italia l’ente ufficiale responsabile del gioco regolamentato.

Per giocare è necessario scegliere da uno fino a dieci numeri, compresi tra 1 e 90, che si possono inserire all’interno di una delle seguenti ruote: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, a cui si aggiunge la ruota Nazionale. La giocata presenta un importo compreso tra un minimo di 1 € fino a un massimo di 200 €.

Le sorti sono: estratto, estratto determinato, ambo, ambetto, terno, quaterna e cinquina, ognuna con livelli di vincita specifici e diversi, consultabili presso i canali ufficiali, inclusi quelli online.

E in Francia?

Il concessionario francese dei giochi di lotteria si chiama FDJ, acronimo di Française des Jeux. La sua attività è cominciata nel 1976 a seguito del lancio del National Loto, un gioco che si può trovare nelle diverse aree francofone incluso il Principato di Monaco e persino la Polinesia Francese.

Se da un lato è vero che il principio di territorialità si trova a regolamentare la maggior parte delle lotterie nel mondo, non meno importanti sono i cambiamenti digitali che riguardano la situazione di monopolio nei Paesi dell’UE.

In questo contesto la FDJ si è trovata a cooperare insieme ad altre lotterie statali lanciando un gioco di estrazione popolare congiunto. Il suo nome è EuroMillions e si trova presente attualmente all’interno delle lotterie dei seguenti Stati: oltre alla Francia, il Regno Unito, la Spagna, l’Austria, il Belgio, l’Irlanda, il Lussemburgo, il Portogallo e la Svizzera. È inoltre giocato nel Liechtenstein, ad Andorra nonché, naturalmente, nel Principato di Monaco. Il primo lancio è avvenuto il 13 febbraio 2004 e da allora il successo è stato notevole.

Una notizia che ha fatto clamore è il recente jackpot record del gioco per il quale la FDJ ha messo in palio 195 milioni di euro a fronte di un importo massimo di 230 milioni di euro. Pertanto, il montepremi si trova destinato a continuare a crescere, ogni settimana, se non viene centrato un guadagno di almeno 17 milioni di euro. L’importo minimo giocabile a EuroMillions è di 2,50 euro; per ogni partecipazione si riceve un codice My Million generato casualmente. Un gioco che piace in Francia e non solo.