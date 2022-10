Nizza, timori in città per l’arrivo domani di migliaia di tifosi serbi

La città sta vivendo le ore della vigilia del quinto turno della fase a gironi di Conference Ligue con un qualche timore.

Sono attesi dai 12 mila ai 13 mila tifosi serbi al seguito del Partizan Belgrado che guida il girone D con tre punti di vantaggio sul Nizza che, a sua volta, affida molte delle proprie speranze di continuare il percorso europeo proprio a questa gara prevista per domani, giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 18,45.

Ma i timori non vengono tanto dal risultato sul campo, ma da quello che potrebbe accadere fuori: brucia ancora quanto accaduto prima, durante e dopo la gara interna col Colonia, con l’area dello stadio e il centro cittadini trasformati in un terreno di battaglia con feriti e danni materiali.

Ora, in vista dell’incontro col Partizan Belgrado, la cui tifoseria non si è particolarmente rivelata turbolente durante i precedenti incontri, sono state adottate delle misure che, almeno in parte, ricalcano anche quelle che vengono messe in uso quando all’Allianz gioca il Marsiglia ed al suo seguito giungono tifosi che, con quelli di Nizza, proprio non quagliano.

In previsione dell’incontro col Partizan, i tifosi serbi e chiunque, in ogni caso, si comporti come tale, non potranno accedere al centro cittadino che sarà posto sotto l’ala protettiva di parecchie forze di polizia.

I tifosi serbi, man mano che giungeranno a Nizza, saranno "ospitati" nel parking des Pins (nei pressi del Palais Nikaia) da dove non potranno uscire se non per salire sulle navette che li condurranno allo stadio.

Man mano che i tifosi accederanno al parcheggio, trasformato per l’occasione in un’area dotata di servizi, di musica e di luoghi di somministrazione di cibo e bevande, dovranno “convertire” il biglietto acquistato antecedentemente (i botteghini saranno chiusi) con uno diverso che sarà il solo passe-partout per entrare nello stadio.

Proprio per creare questa sorta di “recinto” iper protetto all’esterno, il mercato che solitamente si svolge, ogni giovedì sul piazzale, è stato annullato.

A vigilare nello stadio, poi, vi saranno 600 agenti privati aggiuntivi, oltre a varie forze di polizia.