Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di novembre (Foto)

Anche nel mese di novembre attività culturali e manifestazioni caratterizzeranno il cartellone di Antibes - Juan-les-Pins







Eventi

Dal 2 al 4 novembre 2022 – “Jammin’Juan”

Palais des Congrès Antipolis

Nato dalla volontà di aiutare i giovani talenti del jazz a farsi conoscere dai professionisti e dal pubblico, Jammin’Juan permette a 27 gruppi selezionati di esibirsi per 3 giorni. Una presentazione della nuova generazione di jazzisti al Centro Congressi di Juan-les-Pins, 3 palchi (concerti da 35 minuti) e un grande palcoscenico e, ogni sera alle 22,30, uno showcase. I gruppi presentati, accuratamente scelti da una commissione selezionatrice, suonano un jazz variegato e di qualità.



Il 19 e il 26 novembre 2022 - Carte Blanche

Conservatoire de musique et d’art dramatique

Il 19 novembre - Concerto con recital pianistico di Jan-Jakub Zielinski

Il 26 - Concerto in Sonata per pianoforte e violino con Jeanne Hourez e Katia Darisio.



Antibes giorno per giorno

Martedì 1° Novembre 2022

L’homme qui plantait des arbres – Ore 15 - Théâtre Antibéa.



Mercoledì 2 Novembre 2022

Jammin’Juan - Palais des Congrès Antipolis

9,45 – Masterclasse avec Thomas De Pourquery (Médiathèque Albert Camus)

14 - Louis Matute Large Ensemble - Showcase - Espace Gould

14,50 - Mélanie Dahan Quintet - Showcase - Salle Fitzgerald

15,40 - Chi Quartet - Showcase – Espace Gould

16,55 - Rahona - Showcase – Salle Fitzgerald

17,40 - Fanou Torracinta - Showcase - Espace Gould

18,20 - Sanne Sanne - Showcase – Salle Fitzgerald

21 -T. de Pourquery - Supersonic - Concert - Amphithéâtre

22,45 - Second Brain - Showcase – Artview (sur le toit du Palais des Congrès)



Giovedì 3 novembre 2022

Jammin’Juan - Palais des Congrès Antipolis

14 - Ariel Bart - Showcase – Espace Gould

14,50 - Magi Aleksieva Mey - Showcase - Salle Fitzgerald

15,40 - Adrien Brandeis Quartet - Showcase - Espace Gould

16,55 - David laborier «NE:X:T - Showcase - Salle Fitzgerald

17,40 - François Poitou & Pumpkin - Showcase - Espace Gould

18,20 - Daniel García Trio - Showcase - Salle Fitzgerald

21 - Meddy Gerville trio - Concert - Amphithéâtre

22,30 - Coccolite - Showcase – Artview (sur le toit du Palais des Congrès)



Dal 3 al 5 novembre 2022

« La vie est une fête » - Ore 20,30 - Théâtre Le Tribunal



Venerdì 4 novembre 2022

Jammin’Juan - Palais des Congrès Antipolis

14 - Wadji Riahi Trio - Showcase - Espace Gould

14,50 - Ernesto Montenegro 5tet - Showcase - Salle Fitzgerald

15,40 - Daïda - Showcase - Espace Gould 16h55 - Monsieur Mâlâ - Showcase – Salle Fitzgerald

17,40 - Martin Salemi Trio - Showcase - Espace Gould

18,20 - Tal Gamlieli - Showcase – Salle Fitzgerald

21 - Espen Berg ‘Water Fabric’ – Concert - Amphithéâtre

22,30 - Ishkero - Showcase – Artview (sur le toit du Palais des Congrès)



Dal 4 al 6 novembre 2022

« Le Cid » Théâtre Antibéa - Spettacolo Venerdì e Sabato à 20,30, Domenica à 16



Sabato 5 novembre 2022

Cinéma « Les mains » de Christophe Loizillon ore 17 - Médiathèque Albert Camus

Fête de la Châtaigne - 18 - Place du Safranier



Il 7, 8, 9, 10 et 28 novembre ore 20, il 27 novembre 2022 alle 16,30

« Il a la côte Devos ! la raison du plus fou » - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes



Giovedì 10 novembre 2022

« En live ! » Ore 20,30 - Théâtre Antibéa



Dal 10 al 12 novembre 2022

« De A à Z (abécédaire aléatoire) » - Ore 20,30 - Théâtre Le Tribunal



Il 10, 15, 17 novembre ore 20,30, il 16 novembre 2022 ore 21

« Sans Andromaque » - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes



Dal 11 al 13 novembre 2022

« Le Cid » - Théâtre Antibéa (cf du 4 au 6) - Spettacolo Venerdì et Sabato à 20h30, Domenica à 16h



Domenica 13 novembre 2022

Improvisation – ore 20,30-Théâtre Antibéa



Martedì 15 novembre 2022 ore 20 e Mercoledì 16 novembre 2022 ore 20,30

« Nomad » - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes



Dal 17 al 19 novembre 2022

« Cadavre exquis » - Ore 20,30 - Théâtre Le Tribunal



Il 17 novembre 2022 ore 20, il 18 e 19 novembre 2022 ore 20,30

« Maman » - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes



Sabato 19 novembre 2022

Atelier Repair Café - De 14 à 17 - Salle Croix Rouge



Dal 18 al 20 novembre 2022

« La réunification des deux Corées » - Théâtre Antibéa - Spettacolo Venerdì et Sabato à 20,30, Domenica à 16



Sabato 19 novembre 2022

15e Grande Nuit des Arts Martiaux - Azurarena



Mercoledì 23 novembre 2022 ore 20,30 e giovedì 24 novembre 2022 ore 20

« Les Frères Karamazov »



Giovedì 24 novembre 2022

« Aimer, boire et manger » - Théâtre Antibéa



Dal 24 al 26 novembre 2022

« Dans le bocal » - Ore 20,30 - Théâtre Le Tribunal



Dal 25 al 27 novembre 2022

« La réunification des deux Corées » - Théâtre Antibéa - Spettacolo Venerdì e Sabato ore 20,30, Domenica à 16



Martedì 29 novembre 2022

«Charlotte Cardin – Phenix» - ore 20 - Anthéa Antipolis



Mostre ed esposizioni

Les Peintres paysagistes - Musée Dalle la Carte Postale – Fino al 31 dicembre 2022.

Plantu : Morceaux choisis, Musée Peynet et du dessin humoristique – Fino al 30 novembre 2022

La Main, a cura di Ronald Curchod - Fino al 31 décembre - Médiathèque Albert Camus

Pierre Skira, Les façons d’être du pastel – Fino all’8 gennaio 2023 Musée Picasso