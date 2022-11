Montecarlo Jazz Festival: nel Principato i grandi artisti dal 9 novembre

Per questo sedicesimo Festival, che si svolgerà dal 9 novembre al 4 dicembre all'Opera Garnier Monte-Carlo, il programma offrirà sette date.

Aperto a tutti e al più vasto pubblico possibile, il MCJF accoglierà Redman, Mehldau, Mcbride, Blade: A Moodswing Reunion, Alex Jaffray, Jethro Tull, Gonzalo Rubalcaba, Richard Bona & Alfredo Rodriguez, Magma and the Monte-Carlo Philharmonic Orchestra, Cécile McLorin Salvant & Sullivan Fortner, Sofiane Pamart, una proiezione dell'Istituto Audiovisivo di Monaco, Melody Gardot, Anouar Brahem Quartet, Richard Galliano e Chilly Gonzales che, all'unisono attraverso il jazz, proveranno che questa musica è ancora viva come non mai.

Per questa edizione, oltre all'Opéra Garnier, il Crystal Bar dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo ospiterà prima degli spettacoli, dalle 18.00 alle 20.00, Estelle Perrault & Mark Priore il 23 e 24 novembre; Julie Erikssen il 30 novembre, 1, 2 e 3 dicembre.

Il Blue Gin del Monte-Carlo Bay Hotel ospiterà l'after hours con Baptiste Herbin Quartet il 24, 25 e 26 novembre; Jeanne Michard Quartet il 2 e 3 dicembre.

Cinda Ramseur e il quintetto I Love You Group saranno presenti dal 28 novembre all'11 dicembre dalle 19.00 all'American Bar dell'Hotel de Paris Monte-Carlo.

Infine, un brunch chiuderà il Festival il 4 dicembre presso il Blue Bay del Monte-Carlo Bay Hotel dalle 12.30 alle 15.00, organizzato da Julie Erikssen.