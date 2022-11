Nizza, al via i lavori per realizzare la Ligne 4 del tram. Nel 2026 giungerà a Cagnes (Foto)

Ingorghi e code sul Pont Napoléon III che unisce Nizza con Saint Laurent du Var e questa volta…non è una brutta notizia.

Si tratta del via ufficiale agli interventi necessari per realizzare la Ligne 4 del tram che unirà Nizza con Saint Laurent du Var e Cagnes sur Mer.

Uno dei tratti più sensibili è, appunto, il ponte che supera il Var e i lavori, che dureranno fino a dicembre e che richiedono la chiusura di una corsia in direzione Ovest, sono indispensabili per un’indagine sul viadotto che, al termine dei lavori, dovrà ospitare anche la corsia preferenziale destinata ai tram.

Finite le vacanze legate alla ricorrenza di Ognissanti e tornato alla normalità il traffico, la situazione è sicuramente peggiorata e qualche coda, nelle ore di punta, si è formata sul Pont Napoléon III.

La Métropole Nice Côte d’Azur ha in ogni caso assicurato che non vi saranno ulteriori interventi che comporteranno la chiusura di corsie per tutto il prossimo anno.

Questa una sintesi della futura “ligne 4”

7,1 km di percorso;

3 località attraversate: Nizza - Saint-Laurent-du-Var - Cagnes-sur-Mer;

13 stazioni: una ogni 500 metri circa;

300 persone trasportate, questa è la capacità del tram della lunghezza di 44 metri;

20 minuti tra i due terminal;

182.000 mq riqualificati;

800 alberi conservati e piantati (100 a Nizza, 200 a Saint-Laurent-du-Var e 500 a Cagnes-sur-Mer);

3 nuovi parcheggi: stazione Saint-Laurent-du-Var, Val Fleuri e Parc des Sports Sauvaigo;

247 Milioni netti è il costo totale del progetto dal Grand Arénas al parco sportivo Pierre Sauvaigo.



Il capolinea Est della linea 4 sarà alle Grand Arénas di Nizza, limitrofo alla futura stazione ferroviaria dell'aeroporto di Nizza ed alle fermate delle linee 2 e 3, così da assicurarne l'interconnessione.





I tempi per la realizzazione del progetto

2022: indagini pubbliche (ambiente, diritto delle acque, pubblica utilità, territorio) e dichiarazione di pubblica utilità;

Fine 2022: Inizio degli spostamenti delle reti idriche, elettriche, internet e del gas interessate ai lavori;

2023 - 2025: lavori e test;

Inizio 2026: messa in servizio della linea.