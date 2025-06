Nizza conquista Avignone: sette compagnie locali in scena al celebre Festival Off

L'atmosfera di Avignone durante il Festival OFF

Le compagnie teatrali di Nizza brillano al Festival Off d’Avignon!

Per il quattordicesimo anno consecutivo, la città di Nizza rinnova il proprio impegno a fianco delle compagnie teatrali locali, sostenendole nella promozione e nella valorizzazione delle loro opere.

Un sostegno concreto che prende forma attraverso il progetto «Les Compagnies sur le Pont», un’iniziativa che fornisce alle compagnie spazi per le prove, visibilità e l’opportunità di esibirsi in anteprima nei teatri cittadini, in una sorta di "mini Festival di Avignone" tutto nizzardo.

Anche quest'anno, sette compagnie della scena artistica nizzarda sono pronte a rappresentare la città al Festival Off d’Avignon, uno degli appuntamenti teatrali più importanti d’Europa. Un’occasione preziosa per portare la creatività locale sotto i riflettori del grande pubblico e della critica nazionale.

Ecco le compagnie selezionate per l’edizione 2025 del Festival:

Mademoiselle et Cie con Conférence au sommet e Ciné-Guinguette

Ah le Zèbre ! con Le Mardi à Monoprix

L’Émergence con Théâtres sur tréteaux

Compagnie du Dire-Dire con Dissonances Jeanne d’Arc

Compagnie Miranda con Charlotte et Niki, la femme au fusil

Les Collectionneurs con Théâtre à la carte, dégustation de scènes

Une Petite Voix m’a dit con Nos vies dansent tout ce qu’on espace

In vista del debutto ad Avignone, dal 4 al 14 giugno, cinque degli spettacoli selezionati saranno presentati in anteprima assoluta a Nizza, presso il Théâtre Francis-Gag e il Théâtre Lino-Ventura.

Ecco il calendario:

Théâtre Francis-Gag

Conférence au sommet – Mademoiselle et Cie – Mercoledì 4 giugno, ore 20.00

Le Mardi à Monoprix – Compagnia Ah le Zèbre ! – Giovedì 5 giugno, ore 13.30 e 15.30

Théâtres sur tréteaux – Compagnia L’Émergence – Venerdì 6 giugno, ore 20.00

Ciné-Guinguette – Mademoiselle et Cie – Sabato 7 giugno, ore 15.00

Théâtre Lino-Ventura

Dissonances Jeanne d’Arc – Compagnie du Dire-Dire – Sabato 14 giugno, ore 20.00

Il legame tra Nizza e il teatro si rafforza ogni anno grazie a questo progetto che promuove il talento, la passione e la creatività.

Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro e vuole scoprire in anteprima le perle della prossima edizione del Festival Off d’Avignon.