La lampada di sale tra i regali di Natale più gettonati: come mai?

Il periodo natalizio si avvicina e, tra le luci natalizie, le prime nevicate ed il clima di festa che tutti noi adoriamo, arriva anche il tanto temuto momento di dover scegliere il regalo di Natale perfetto per amici e parenti.

Cosa regalare all'amica che ha già tutto? O alla mamma che ti assicura non aver bisogno di niente quest'anno? O ancora al fratello al quale hai regalato dei calzini per il terzo anno di fila?

Beh, se siete indecisi, disperati o non avete possibilità economiche tali da permettervi spese folli per i regali di Natale, vi farà piacere sapere che un regalo semplice, elegante ed economico esiste: si tratta della elegantissima lampada di sale.

Questo oggetto risulta ormai da anni tra i regali di Natale scelti da tantissimi acquirenti, rimanendo in cima alle classifiche tra i regali più acquistati, ed anche tra i più graditi.

Ma come mai? Cos'è una lampada di sale e quanto costa in media?

Lampada di sale: di cosa si tratta?

Si tratta di una lampada, appunto, formata da un corpo in salgemma solitamente proveniente dall'Himalaya, famosa per il suo sale rosa.

Questo grosso corpo in salgemma, che ricorda un grosso cristallo o comunque una formazione rocciosa, di solito poggia su un'elegante base di legno, e può presentare diverse forme e dimensioni; il suo colore varia dal rosa brillante al rosa sbiadito e, grazie alla lampadina inserita al suo interno, quando accesa assume dei rilassanti toni arancioni, donando al tuo ambiente un'atmosfera soffusa e rilassante.

Non a caso, infatti, queste lampade spopolano in centri benessere, centri estetici e solarium, dove aiutano i clienti a rilassarsi.

Assomigliano in un certo senso ad una lampada abat-jour poiché, come queste ultime, sono formate da una lampadina "circondata" da un contenitore cavo che le conferisce una tonalità soffusa, ma a differenza di queste ultime, che risultano spesso noiose o dal design poco accattivante, le lampade di sale sono esteticamente elegantissime, con il loro look naturale.

Immaginate di avere a casa un blocco di cristallo che diffonde luce al posto della solita lampada da salotto o da comodino!

I benefici della lampada di sale

I benefici delle lampade di sale sono ampiamente provati: esse hanno, infatti, una funzione cromoterapeutica, cioè favoriscono, grazie alla loro luce soffusa e calda, relax e benessere, donando un'atmosfera calda e piacevole, ed aiutano a dissipare lo stress e la stanchezza.

È risaputo, infatti, che la luce "calda", cioè soffusa e con i toni tendenti al giallo, all'arancio e al rosso, favorisce il rilassamento, donando tranquillità e senso di benessere.

Risultano ottime, pertanto, anche come lampade da camera, poiché la loro luce delicata e calda favorisce il sonno, garantendo un riposo sereno e dissipando stress e preoccupazioni.

Le lampade di sale sono soprattutto indicate negli ambienti notturni, come la camera dal letto, ma sono perfette per qualsiasi ambiente domestico, che aiutano a purificare dallo stress grazie ad una loro altra particolarità: il sale dell'Himalaya, infatti, rilascia degli ioni negativi, che vanno a contrastare i troppi ioni positivi prodotti da tutti i nostri strumenti elettronici come smartphone, computer, televisore, ecc.

Ogni giorno il nostro corpo è bombardato da ioni positivi, che favoriscono lo stress e l'ansia ed impediscono al nostro organismo di rilassarsi in modo adeguato. La lampada di sale, con i suoi ioni negativi, va a neutralizzare questi effetti indesiderati, ed è anche per questo motivo che la sua efficacia nel rilassare e donare serenità è ampiamente provata.

Quanto costa?

Ma quanto ci viene a costare una lampada di sale? Beh, non devi disperare, perché nonostante l'idea di esportare un blocco di sale direttamente dall'Himalaya e montarlo su di una lampada possa sembrare costoso come processo, in realtà la maggior parte delle lampade di sale hanno dei prezzi assolutamente accessibili: gran parte di loro ha un prezzo che varia tra gli undici ed i venti euro, che possono magari aumentare se il modello aumenta di dimensioni. Un'ottima ed economica idea regalo, quindi!

Cosa aspetti, allora? Questo Natale non ti accontentare del solito, generico articolo per la casa, e regala una lampada di sale ad un tuo caro! Farai un figurone senza dover spendere una fortuna ed il tuo regalo sarà originale, di buon gusto e sicuramente apprezzato!