Lo Chef Mauro Colagreco nominato Ambasciatore di buona volontà delle biodiversità dall'Unesco

Mauro Colagreco è stato nominato Ambasciatore di buona volontà per la biodiversità da parte dell'UNESCO.

Mauro Colagreco, Chef titolare tre stelle del Ristorante Mirazur a Mentone, ha creato un una cucina che ne rispecchia i valori ambientale, facendo della natura il fonte di ispirazione per i suoi piatti. Molto di piu più che un ristorante, il Mirazur è un luogo di vita, un modo di pensare.

Un approccio eco-responsabile con sede a Mentone dal 2006, lo chef Mauro Colagreco è stato, fin dall'inizio, sfidato dalla bellezza della natura della regione mediterranea. 2 Tra mare e montagna, in un luogo segnato dalla biodiversità, è andato incontrare produttori regionali riconosciuti per il loro approccio eco-responsabile per creare un'esperienza gastronomica scandita dal rispetto dell'ambiente e dei cicli della natura.

Nella ricerca di approfondire il contatto diretto con la terra, da allora ha diretto 10 anni un progetto agricolo per coltivare i suoi vari giardini in permacultura e biodinamica. Luoghi di produzione e rigenerazione di suoli dedicati alla fornitura dei suoi vari stabilimenti nella regione ma anche, e soprattutto, spazi di ispirazione e formazione per i suoi squadre. Un progetto integrale connesso alle radici profonde della terra per svelare a cucina che fa parte della circolarità. La sua sensibilità alla protezione degli oceani lo ha portato a lavorare per promuovere una pesca sostenibile e cercare nuove soluzioni per rimuovere tutta la plastica monouso del Mirazur. Diventa così il primo ristorante a Le Monde per ottenere la certificazione “Plastic Free” nel 2020. È, inoltre, contraddistinto da una stella verde dalla Guida Michelin stessa anno