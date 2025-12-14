Pasteur 2, la nuova sanità di Nizza prende forma

L’inaugurazione della fase finale dell’Ospedale Pasteur 2 segna una svolta per la sanità nizzarda.

Concluso un cantiere iniziato nel 2006, il nuovo complesso del CHU offre ora 130.000 m² di spazi moderni, 537 posti letto e un plateau tecnico rinnovato, pensato per ridurre i tempi di cura e migliorare la qualità dell’assistenza.



Il cambiamento più visibile riguarda le emergenze: gli spazi sono stati ampliati e integrati con cardiologia, imaging e sale operatorie, permettendo percorsi più rapidi, soprattutto per infarti e patologie vascolari acute.

La cardiologia interventistica dispone ora di due sale di emodinamica di ultima generazione.



Tra le innovazioni più attese spicca la sala ibrida, ambiente dove chirurghi e radiologi lavorano insieme grazie a un sistema di imaging 3D ad alta precisione.

L’obiettivo è favorire interventi mini-invasivi, ridurre le complicazioni e accorciare la degenza. Un progresso rilevante per chirurgia vascolare, neurochirurgia e cardiologia strutturale.





L’ospedale si arricchisce anche di una camera iperbarica tra le più moderne della regione, utile per trattare intossicazioni, infezioni resistenti e traumi da immersione. Nuovi spazi sono stati inoltre destinati alle malattie respiratorie e alla mucoviscidosi, con percorsi più fluidi e attrezzature rinnovate.



Il progetto porta benefici anche al personale, che può contare su sale, postazioni e aree tecniche finalmente adeguate ai ritmi della sanità moderna. Una migliore ergonomia, sottolineano infermieri e medici, incide direttamente sulla qualità dell’assistenza.



Il CHU guarda già al futuro: nel 2026 è previsto l’avvio di nuove attività, in particolare in oncologia, e lo sviluppo di programmi di ricerca e innovazione legati alla diagnostica avanzata.





Con la piena operatività di Pasteur 2, Nizza si dota così di uno dei poli ospedalieri più moderni del sud-est francese, pensato per rispondere alle esigenze attuali e anticipare quelle dei prossimi anni.





