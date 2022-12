Il gruppo Named acquisisce il 100% di New Penta da Orienta Capital Partners: si rafforza il leader nazionale nel settore della nutraceutica

Orienta Capital Partners, società specializzata in investimenti in PMI dall’elevato potenziale di crescita, e l’imprenditore Guido Dracone hanno ceduto il 100% delle quote di New Penta al Gruppo Named, il leader italiano nel mercato degli integratori alimentari, dei dispositivi medici e dei cosmetici.

Orienta Capital Partners era entrata nel capitale di New Penta a maggio 2021. Da allora la società ha conosciuto un’importante crescita, ed è oggi sempre più un punto di riferimento per il settore della nutrizione integrata in Italia.

Contestualmente, sia Orienta Capital Partners sia Guido Dracone, che mantiene la carica di Amministratore Delegato di New Penta in modo da garantire la continuità di gestione e proseguire le ottime performance realizzate finora, hanno reinvestito nel Gruppo Named.

L’ingresso di New Penta nel Gruppo Named consente ad entrambe le realtà di fare leva su importanti sinergie commerciali, quali ad esempio la messa in comune di reti di informatori scientifici specializzati e di un portafoglio prodotti complementare. Inoltre, New Penta potrà fornire ai propri operatori un accesso diretto ai prodotti del Gruppo Named, come l’innovativo test del microbiota intestinale WellMicro, in grado di rendere mirate e personalizzate le raccomandazioni ai pazienti.

New Penta fornisce supporto e strumenti - fondati sulla continua ricerca scientifica – a nutrizionisti e altri operatori sanitari per migliorare la salute psico-fisica dei loro pazienti. Medici e nutrizionisti usano il metodo sviluppato da New Penta con svariati obiettivi, incluso il controllo del peso dei pazienti, la gestione di intolleranze o malattie croniche (es. diabete). Con sede a Castelletto Stura (Cuneo), New Penta ha supportato con spirito innovativo il lavoro di più di 2.000 referenti sanitari, affiancandoli lungo il percorso di assistenza di 150.000 pazienti.

Il Gruppo Named, controllato da White Bridge Investments, è il primo polo nutraceutico italiano, nato dall’unione di Specchiasol, Named, Phyto Garda, Wellmicro, Farma-Derma, Named sport e GDI Martera. Il risultato è una concentrazione di competenze che ha come obiettivo garantire il benessere e mantenere la salute attraverso lo studio scientifico e la valorizzazione di ciò che la natura offre. Il Gruppo sviluppa nuovi strumenti di analisi a supporto di professionisti e consumatori, oltre a innovative linee di nutraceutici che rispondono in modo preciso e personalizzato alle esigenze di coloro che si affidano all’integrazione naturale. Il Gruppo Named chiuderà l’esercizio 2022 con circa €170m di ricavi e oltre 500 dipendenti.

Augusto Balestra, socio fondatore di Orienta Capital Partners, ha dichiarato: “L’acquisizione da parte di Named è una nuova importantissima tappa nello splendido percorso di crescita di New Penta: si tratta di due realtà che operano nella nutrizione integrata e medicina naturale, al fine di supportare il benessere e la salute dei clienti. Siamo orgogliosi di creare un nuovo campione nazionale in questo comparto sempre più nevralgico per la cura delle persone. Questa nuova realtà, infatti, coprirà tutti gli aspetti della salute alla persona: dalla dieta, allo sport, dall’anzianità a prodotti e servizi complementari. Nei prossimi cinque anni, l’obiettivo è raddoppiare il fatturato – già in grande accelerazione – ed espandersi a mercati oltre confine, attraverso mirate acquisizioni all’estero. Inoltre, siamo anche particolarmente soddisfatti di continuare il nostro lavoro reinvestendo nel gruppo, insieme a Guido Dracone”.

Guido Dracone, Amministratore Delegato di New Penta, ha affermato: “Entrare a far parte di un gruppo come quello di Named per noi di New Penta rappresenta un importante riconoscimento del lavoro scientifico e commerciale svolto negli anni. Questa sinergia ci consentirà di crescere, di condividere know how, di abbracciare nuovi territori, di migliorare il percorso di formazione medica intrapresa da anni con la Ketogenic Diet Academy e di supportare a 360 gradi il concetto di salute della persona “.

Alessio Romitelli, General Manager del Gruppo Named, spiega: “L’operazione con New Penta rafforzerà ulteriormente la posizione di leadership del Gruppo Named nel mercato nutraceutico italiano. Le sinergie generabili tra le varie aziende del gruppo sono significative e capaci di sviluppare ulteriori canali di crescita sia per New Penta, sia per il resto del gruppo”.

Per il coordinamento dell’operazione il Gruppo Named è stato assistito da Cassiopea Partners in qualità di advisor finanziario (con un team formato da Antonio Flores e Pietro Romiato) e da Giovannelli e Associati per tutti gli aspetti legali (con un team formato da Matteo Delucchi e Giulia Sannino). New Penta è stata invece affiancata dallo Studio Pavia & Ansaldo per gli affari legali (con un team formato da Alberto Bianco e Erica Lepore). Le due diligence finanziarie e fiscali sono state affidate a Deloitte Financial Advisory S.r.l. (con un team guidato da Marco Bastasin e Mario De Blasi).

Orienta Capital Partners, con sede a Milano e a Forlì, è una società specializzata in investimenti - col ruolo di lead-investor - in PMI dall’elevato potenziale di crescita. I soci di Orienta sono Augusto Balestra, Marco Bizzarri, Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Lorenzo Isolabella, Sergio Serra e Paolo Strocchi. Dal 2017, Orienta ha perfezionato 17 investimenti: Sidac (flexible packaging, venduta a Schur Flexibles Group nel 2021), Bassini 1963 e Glaxi Pane (prodotti da forno surgelati), FA (Aeroporto di Forlì), Passione Unghie (cosmetica, la cui maggioranza è stata ceduta nel 2022 a Trilantic Europe), Virosac e Rapid (sacchi per nettezza e conservazione cibo), Acqua Pejo e Goccia di Carnia (acque minerali), LMA (aerospace), New Penta (nutraceutica), Rockin’1000 (grandi eventi live), Trendcolor (cosmetica), ILMA (bioedilizia), ACT Blade (energie rinnovabili), Plyform (aerospace).