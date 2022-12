Premiata a Prato Nevoso nonna Emilia, 86 anni e tanta voglia di sciare [FOTO E VIDEO]

E' stata premiata questa mattina, mercoledì 21 dicembre, nella sede di Prato Nevoso, nonna Emilia Colombo, la "Colombina delle nevi" che, a 86 anni compiuti, ancora porta avanti la sua passione per lo sport e per la montagna (leggi qui).

Residente a Cortemilia, classe 1936, la signora Emilia ha un pezzo di cuore proprio nel comprensorio del Mondolè dove, ha raccontato, si fermò per la prima volta con il marito mentre tornavano da Sestriere.

[Prato Nevoso - Foto Lilla Pászti]

"Mi chiamano Colombina da quando ho 22 anni, mi avevano soprannominata così a Cervinia e così mi hanno sempre chiamata" - ha raccontato la signora Emilia, che è stata anche l'insegnante di sci di Mike Bongiorno- "Qua a Prato Nevoso è tutto bello e buono, è l'ideale per i giovani e anche per i giovani della seconda età. Non esiste un un posto così da nessuna altra parte".

La signora Emilia oltre allo sport però è anche appassionata di calcio e di cucina, si occupa poi attivamente anche delle piante aromatiche e dei fiori dell'Hotel San Carlo di Cortemilia del figlio, chef Carlo Zarri: "Il mio segreto? Lavoro con le mani e soprattutto ci parlo con le piante, sono le piccole cose che mi entusiasmano, le viole, le margherite, tutte quelle piccole piante che la gente considera meno, io le ritengo molto importanti".

Bergamasca di origine, la signora Emilia ha iniziato a sciare all'età di 17 anni, diventando a 21 maestra di sci e a 27 vice campionessa Italiana di slalom gigante.

Oggi la sua fedeltà è stata premiata dalla Prano Nevoso Spa, con uno stagionale per continuare a sciare nel suo posto del cuore; l'omaggio è stato consegnato nel corso di una conferenza stampa organizzata con la collaborazione dell'Associazione Turistica Mondolì. Presenti alla cerimonia anche i figli e il nipote della signora Emilia, orgoglio di tutta la famiglia.