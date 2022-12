Immaginaria 2022 a Venaria Reale: il programma della settimana fino a Capodanno 2023

Immaginaria è un progetto di arte pubblica partecipata, ma anche una fiaba natalizia che si sviluppa in ottica di rigenerazione urbana e social design. Il tema di questa seconda edizione "Il valore della tradizione, il sogno dell'integrazione" è declinato nel racconto scritto dall'autore Premio Strega 8+ Alessandro Barbaglia e illustrato dall'artista Giorgia Merlin. Torna così anche quest'anno da vera protagonista Regina, la cerva: animale simbolo di Venaria Reale e del suo territorio (come riporta questo articolo ).

L'iniziativa prende vita attraverso una narrazione luminosa e onirica per immagini nelle vie e nelle piazze, animando e illuminando i luoghi e coinvolgendo cittadini e turisti.

Immaginaria accompagna la Città per tutto il periodo natalizio con fiere e mercatini, spettacoli teatrali e animazione di strada, laboratori per bambini, concerti, mostre, letterine a Babbo Natale e molto altro...

Impreziosiscono il ricco calendario di quest'anno l'opera d'arte Assembly di Marinella Senatore, esposta in piazza Annunziata fino a domenica 8 gennaio 2023, la suggestiva proiezione luminosa sulla Torre dell'Orologio in piazza della Repubblica e le aperture straordinarie (con biglietto a tariffa agevolata) delle Sere di Natale alla Reggia 2022.

Le iniziative e gli appuntamenti in programma fino a Capodanno, domenica 1 gennaio:

Fino a domenica 8 gennaio (escluso sabato 31 dicembre)

Piazza della Repubblica

Aperture serali della Reggia (biglietto a tariffa agevolata), con suggestioni musicali e teatrali per vivere la magica atmosfera del Natale alla Venaria Reale

A cura di Consorzio delle Residenze Reali Sabaude - La Venaria Reale





Mostra concorso "Presepi a Venaria"

Fino a venerdì 6 gennaio

Sala espositiva comunale "Gino Vanzi", via Mensa 34

A cura di 296 Model e Pro Loco Altessano-Venaria Reale





Sabato 31 dicembre, dalle ore 21:45

Teatro della Concordia, ingresso a pagamento

Con la comicità di Marco & Mauro nel loro nuovo spettacolo “Tut a post” e la partecipazione straordinaria di Luca Frencia - Music Show.

A mezzanotte, brindisi con panettone artigianale in un tris di finger food gourmet, in compagnia degli artisti.

A cura di Fondazione Via Maestra





Domenica 1 gennaio, ore 19:30

Cappella di Sant'Uberto, piazza della Repubblica 4

Concerto corale di musica Gospel di Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers

Ingresso a pagamento (il biglietto per il concerto comprende anche la visita alla Reggia, ai giardini e alle mostre in corso, fino alle ore 19:30)

A cura di Consorzio delle Residenze Reali Sabaude - La Venaria Reale, in collaborazione con Blue Note Milano.