Il Princiapato di Monaco piange Monsignor Bernard Barsi

E' mancato oggi, 28 dicembre, Mons. Bernard Barsi, Arcivescovo emerito di Monaco. Nato il 4 agosto 1942, divenuto sacerdote della diocesi di Nizza il 28 giugno 1969, è stato parroco di la Chiesa di Monaco per vent'anni (2000-2020), e ha avuto un profondo impatto sulla diocesi e, oltre a ciò, sull'intero Principato.

Mons. Dominique-Marie David, suo successore, e tutta la diocesi invitano i fedeli ad unirsi al dolore della famiglia di mons. Bernard Barsi e, soprattutto, a pregare per il riposo dell'anima di colui che ha lavorato per tanti anni per l'annuncio del Vangelo a Monaco. In collegamento con la sua famiglia, l'arcidiocesi comunicherà quanto prima le indicazioni per le esequie del vescovo Barsi.